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Рыбы - гороскоп на 2 августа 2023 года



Точный гороскоп на 2 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 2 августа 2023


Звезды советуют Рыбам продлить паузу в важных для себя делах, но не закрываться от мира. Это подходящий день для общения с друзьями в свободном формате по приятному поводу. Можно посетить вечеринку или другое неофициальное мероприятие, оживить старые симпатии. Но лучше не увлекаться, чтобы не навредить своему здоровью или ключевым интересам. Контакты должны быть отдыхом, а не нагрузкой (Rambler/гороскопы).









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