Гороскоп на 2 августа 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 2 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 2 августа 2023 года для всех знаков

Овен



Этот день может принести Овнам непредвиденные траты, но не исключены и неожиданные доходы, например, задержавшиеся выплаты из организаций, гонорары за проделанную ранее творческую или фрилансерскую работу. Возможны и другие сюрпризы, не связанные прямо с финансовой частью, но влияющие на благосостояние. Стоит готовиться к неожиданностям в ходе шопинга (особенно вскладчину) и уплаты взносов.



Телец



Тельцам стоит быть осмотрительнее, идя на поводу у своих чувств, будь то любовь к близким, романтическая страсть или привязанность к друзьям. Вплоть до ночи сохранятся условия для потакания своим и чужим капризам - при этом вкусы, симпатии и планы часто будут экстравагантными и непостоянными, возможны лишние амбиции, отсутствие меры и прожектерство. Не лучший день для ответственного шага.



Близнецы



Близнецам лучше положиться на обстоятельства, так как в целом они окажутся в их пользу. Даже если они будут неожиданными и неуправляемыми, приятных открытий будет больше, чем плохих. Единственное, что советуют сделать в этой ситуации звезды - запастись дополнительным источником денег или других нужных ресурсов, так как в течение дня может потребоваться та или иная затратная импровизация.



Рак



Ракам стоит быть готовыми к сюрпризам, в том числе с подвохом. Есть вероятность оригинальной находки, а также неожиданного поворота в любовных или финансовых делах, в планах на будущее, в отношениях с друзьями или организациями. Не исключены новшества и в повседневных мелочах. Стоит отказаться в эти сутки от рутинного скучного шопинга и от плановых операций с материальными ценностями.



Лев



Этот день покажет Львам, насколько удачно они ориентируются в обстановке, особенно в новых реалиях и в непредсказуемых ситуациях. Из неожиданного поворота событий вполне можно извлечь пользу, если проникнуться духом момента и подправить в соответствии с ним свой имидж. Возможен удачный обмен или приятный сюрприз. Не стоит торопиться, если речь идет о красоте, о собственном комфорте и о любви.



Дева



Для Дев продолжается полоса непредсказуемости и зависимости от обстановки, которая таит в себе не только проблемы, но и возможности. Звезды советуют отложить все важные дела, требующие планирования и контроля, но рекомендуют пользоваться случайным стечением обстоятельств: не исключено, что благодаря ему удастся неожиданно уладить неординарный вопрос, не решаемый обычными средствами.



Весы



Этот день подпитывает творческую мысль Весов и возвращает их к отложенным креативным идеям, которые настала пора осуществить (особенно связанным с играми, отпуском или фрилансом). Многим Весам будет интересен командный проект и свои планы они начнут оживлять вместе с другими людьми, например, с друзьями или детьми. Не исключены сюрпризы, связанные с бюджетом и оплатой задуманного мероприятия.



Скорпион



События этого дня могут иметь для Скорпионов и приятную, и некомфортную сторону. Их могут ждать оригинальные находки, неожиданные гости в доме или новшества в семье. В числе побочных эффектов может оказаться необходимость расходов, несоответствие подарка судьбы собственным вкусам или обман части ожиданий. В этот день нежелательно заключать ответственные сделки, особенно связанные с недвижимостью.



Стрелец



Стрельцы могут чаще обычного сталкиваться с новшествами, экспериментами или неожиданным обстоятельствами. Это особенно вероятно в дороге, при общении с друзьями, в ходе лечения и выполнения обязательств. К счастью, день обещает не только неудобства, но и приятные находки, которые скрасят любой нервирующий процесс. Возможна выгода благодаря старым связям или симпатиям, особенно за рубежом.



Козерог



Звезды напоминают Козерогам о риске внеплановых трат и опасности случайных прихотей. Желательно критичнее относиться к подаркам, находкам, денежным поступлениям: возможен подвох, который обнаружится не сразу. Не лучший момент для оформления кредита или дружеского займа, для потакания капризам любимых и детей. Возможна задержка выплаты, например, творческого гонорара или возврата долга.



Водолей



Звезды советуют Водолеям в любой ситуации оставаться дипломатами, искать баланс интересов, считаться с чужими вкусами, привычками и самолюбием, а также знать меру в экстравагантности и новшествах. Это сделает намного приятнее общение с окружающими, начиная со случайных знакомых и заканчивая самыми близкими людьми. Артистам и другим публичным персонам это поможет нравиться своей аудитории.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам продлить паузу в важных для себя делах, но не закрываться от мира. Это подходящий день для общения с друзьями в свободном формате по приятному поводу. Можно посетить вечеринку или другое неофициальное мероприятие, оживить старые симпатии. Но лучше не увлекаться, чтобы не навредить своему здоровью или ключевым интересам. Контакты должны быть отдыхом, а не нагрузкой (Rambler/гороскопы).



















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