Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на сегодня 7 августа 2023



Звезды советуют Тельцам не торопить события и не включаться в активную жизнь рано утром: в это время возможно недомогание, тупик в делах или в мыслях. Вторая половина дня обещает прилив энергии и рост удачливости. Сложатся условия для уточнения планов, для целевых контактов и поездок, поиска информации, умственной нагрузки, любых полезных работ. Станет проще отстаивать свои интересы (Rambler/гороскопы).