Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 7 августа 2023



Звезды советуют Весам в любой ситуации быть начеку - к счастью, больше в качестве профилактической меры, чем по срочной необходимости. В начале этого дня лучше не вести партнерских проектов и избегать контактов с близкими людьми, если они в плохом настроении. Основная часть дня создаст предпосылки для успешного ведения дел, особенно решения финансовых, производственных и бытовых вопросов (Rambler/гороскопы).