Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на сегодня 7 августа 2023



Скорпионам лучше не планировать на этот день ответственные судьбоносные начинания, особенно индивидуальные. К текущим делам, по возможности, не стоит приступать в утренние часы: в это время велик риск досадных осечек, возможны недомогания и поломки. Во второй половине дня удача во многом зависит от других людей: толкового помощника, влиятельного друга, ресурсного партнера, лояльной аудитории (Rambler/гороскопы).