Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 7 августа 2023



Начало этого дня может стать для Козерогов не слишком удачным (особенно, если они рождены в середине января). Однако звезды обещают, что положение быстро выправится: уже к полудню улучшится настроение, пойдут бодрее текущие дела, появятся толковые идеи или придет полезная информация. Не стоит отменять плановые поездки, контакты и процедуры, если утром что-то пошло не так: возможно, все наладится (Rambler/гороскопы).