Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 7 августа 2023



Рыбам звезды подсказывают, что сегодня будет не слишком удачным начало дня. Все текущие дела (особенно связанные с материальными вопросами, куплей-продажей, обменом, оплатой услуг) стоит отложить, пока обстановка не нормализуется, а произойдет это уже к полудню. На вторую половину дня можно более уверенно планировать деловые встречи, целевые поездки и контакты, сотрудничество и поиск услуг (Rambler/гороскопы).