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Рыбы - гороскоп на сегодня 7 августа 2023 года



Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на сегодня 7 августа 2023


Рыбам звезды подсказывают, что сегодня будет не слишком удачным начало дня. Все текущие дела (особенно связанные с материальными вопросами, куплей-продажей, обменом, оплатой услуг) стоит отложить, пока обстановка не нормализуется, а произойдет это уже к полудню. На вторую половину дня можно более уверенно планировать деловые встречи, целевые поездки и контакты, сотрудничество и поиск услуг (Rambler/гороскопы).









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