Гороскоп на 7 августа 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 7 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 7 августа 2023 года для всех знаков

Овен



Этот день может начаться для Овнов с неприятной психологической ноты. Звезды советуют не торопиться с уточнением планов и приступать к делам ближе к полудню: в это время настроение станет ровнее, а направление интересов может измениться. В центре внимания могут оказаться дела материальные, заработки или услуги. Не помешает оценить бюджет, составить список необходимых покупок, работ или платежей.



Телец



Звезды советуют Тельцам не торопить события и не включаться в активную жизнь рано утром: в это время возможно недомогание, тупик в делах или в мыслях. Вторая половина дня обещает прилив энергии и рост удачливости. Сложатся условия для уточнения планов, для целевых контактов и поездок, поиска информации, умственной нагрузки, любых полезных работ. Станет проще отстаивать свои интересы.



Близнецы



Внимание Близнецов могут привлечь материальные аспекты их жизни. Это может быть финансирование проводимых работ, оплата жилья или услуг, снабжение или обеспечение быта. Вторая половина дня может пройти в поиске и изучении полезной информации, в семейных или производственных совещаниях. Может наметиться вынужденная командировка в связи с домашними, служебными или иными насущными нуждами.



Рак



Ракам лучше воздержаться от целевой активности в утренние часы, поскольку любой порыв в это время окажется небезопасным. Он способен навредить сложившимся отношениям или карьере, нарушить душевное равновесие или поманить ложной целью. Зато после полудня лучше не терять время даром. К этому моменту откроются нужные пути и выйдут на связь нужные люди, начнет поступать полезная информация.



Лев



События этого дня напомнят Львам, что в их жизни есть материальная сторона. Исполнение желаний или реализация планов могут быть напрямую связаны с ней. Пропустив утренние часы, основную часть суток желательно посвятить делам практическим. Это подходящее время для производственных совещаний, для обсуждения нюансов, связанных с производством, финансированием, наймом персонала или оплатой услуг.



Дева



Звезды не советуют Девам проявлять активность с утра. В начале дня велик риск напрасной суеты, некоторые настроения и действия чреваты неприятными последствиями. Зато основная часть суток обещает стать очень продуктивной. В это время откроются нужные пути и каналы связи, возрастут деловитость, обучаемость и удачливость. Появится надежда на восстановление диалога. Возможны вести издалека.



Весы



Звезды советуют Весам в любой ситуации быть начеку - к счастью, больше в качестве профилактической меры, чем по срочной необходимости. В начале этого дня лучше не вести партнерских проектов и избегать контактов с близкими людьми, если они в плохом настроении. Основная часть дня создаст предпосылки для успешного ведения дел, особенно решения финансовых, производственных и бытовых вопросов.



Скорпион



Скорпионам лучше не планировать на этот день ответственные судьбоносные начинания, особенно индивидуальные. К текущим делам, по возможности, не стоит приступать в утренние часы: в это время велик риск досадных осечек, возможны недомогания и поломки. Во второй половине дня удача во многом зависит от других людей: толкового помощника, влиятельного друга, ресурсного партнера, лояльной аудитории.



Стрелец



Стрельцам предстоит стать практичнее. Удача начнет зависеть от их собственного мастерства или от умений помощников. Может пригодится осведомленность, общительность, готовность решать прикладные задачи, улаживать производственные или житейские вопросы. Возможен интерес к деталям обслуживания или здоровья. Вероятны новости с работы. Может наметиться совещание, командировка, визит к врачу.



Козерог



Начало этого дня может стать для Козерогов не слишком удачным (особенно, если они рождены в середине января). Однако звезды обещают, что положение быстро выправится: уже к полудню улучшится настроение, пойдут бодрее текущие дела, появятся толковые идеи или придет полезная информация. Не стоит отменять плановые поездки, контакты и процедуры, если утром что-то пошло не так: возможно, все наладится.



Водолей



Внимание Водолеев может переключиться на жилищные дела, базовые материальные ресурсы или другие фундаментальные основы их жизни. На вторую половину дня хорошо планировать уборочные, строительные и сельскохозяйственные работы, домашние и служебные совещания, инспекцию запасов. Если глобальные задачи решены, может усилиться интерес к нуждам близких, обустройству быта, кулинарным тонкостям.



Рыбы



Рыбам звезды подсказывают, что сегодня будет не слишком удачным начало дня. Все текущие дела (особенно связанные с материальными вопросами, куплей-продажей, обменом, оплатой услуг) стоит отложить, пока обстановка не нормализуется, а произойдет это уже к полудню. На вторую половину дня можно более уверенно планировать деловые встречи, целевые поездки и контакты, сотрудничество и поиск услуг (Rambler/гороскопы).



















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