Точный гороскоп на 8 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 8 августа 2023



Этот день может подчеркнуть в Тельцах противоположные качества. Например, трудолюбие, выносливость, изобретательность могут соседствовать в их поведении с тягой к роскоши, престижу, излишествам. Они будут склонны к росту запросов, широким жестам, странным прихотям. Порой их будет подводить вкус. Они могут покупать вычурные вещи, готовить экзотические блюда и экстравагантно выражать свои чувства (Rambler/гороскопы).