Точный гороскоп на 8 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 8 августа 2023



У Львов будет выбор между работой и удовольствиями, удовлетворением своих личных прихотей. Многие представители знака, поддавшись соблазну, сделают его в пользу приятного, а не полезного. Они перестанут считать деньги и видеть границы нормы, если речь идет о личной популярности, любви, карьерном взлете или реализации навязчивой идеи. Возможны экстравагантные траты и оригинальные сделки (Rambler/гороскопы).