Точный гороскоп на 8 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 8 августа 2023



Козероги могут надеяться на удачу, но с бонусом в виде тех или иных непредвиденных волнующих событий. Сюрпризы особенно вероятны в финансовых делах, в любви и общении с иностранцами, а также в моменты, связанные с отдыхом и творчеством. Возможно, это будут добавочные внеплановые расходы, счастливые выигрыши, оригинальные находки, капризы детей и любимых, экстравагантные дары или угощения (Rambler/гороскопы).