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Овен - гороскоп на 10 августа 2023 года



Точный гороскоп на 10 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 10 августа 2023


Звезды предупреждают Овнов о высокой вероятности суеты, хлопот и мелких разногласий. Обстоятельства могут потребовать выяснения деталей, активного общения и разъездов. На повестку дня может выйти командировка, сложный участок производства, посещение врача, поиск услуг. Возрастет вероятность поломок и осечек в дороге. Однако сложные ситуации поспособствуют росту ловкости и мастерства (Rambler/гороскопы).









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