Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.





Гороскоп Рак на 11 августа 2023



Ракам стоит учесть, что обстановка может оставаться нестабильной и неопределенной вплоть до ночи. Возможны недоразумения в пути и при отправке писем, сомнения, моменты зависимости от людей и обстоятельств. Не лучший день для начинания, для выбора маршрута, вида транспорта или средства связи. Хорошо впитывать впечатления, искать материал для размышлений. Возможны мелкие приятные покупки (Rambler/гороскопы).