Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 11 августа 2023



В этот день звезды советуют Львам воздержаться от построения точных планов на близкое и отдаленное будущее. Обстановка этих суток располагает к приятным иллюзиям, за отдельными радужными деталями можно пропустить коварную скрытую ловушку с вкусной «приманкой». Друзья могут охотно делить с вами ваши развлечения, но подводить в текущих делах. Можно ошибиться с выбором команды для совместных работ (Rambler/гороскопы).