Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 11 августа 2023



Девам желательно сохранять целеустремленность, но не действовать напролом. Вдвойне важно избегать опрометчивых порывов утром: на волне нервозности или азарта легко угодить в ловушку, подпортить себе репутацию или усложнить отношения с нужными людьми. Чем ближе вечер, тем выше риск стратегической ошибки. Выполнив самые насущные задачи, лучше сбавить активность и не браться за новые дела (Rambler/гороскопы).