Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 11 августа 2023



Звезды советуют Весам не паниковать в запутанных обстоятельствах и верить в лучшее (в любовь, исцеление). Несмотря на возможные заблуждения или недоразумения, на которые щедр этот день, исход событий обещает стать благоприятным или хотя бы терпимым. В крайнем случае, будет получена отсрочка, достаточная для исправления ситуации в ближайшее время. Острые ситуации будут чем-то смягчены (Rambler/гороскопы).