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Скорпион - гороскоп на 11 августа 2023 года



Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 11 августа 2023


Скорпионам не стоит забывать о расслабляющем психологическом влиянии этого дня, которое в определенных ситуациях может быть для них критичным. Поддавшись иллюзии или приятной атмосфере момента, легко пропустить не только скрытый подвох, но и очевидную ошибку, чреватую быстрыми или отсроченными проблемами. Возможен самообман в любви. Лучше не заниматься важными делами и финансовыми операциями (Rambler/гороскопы).









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