Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 11 августа 2023



Козерогам стоит учитывать вероятность обмана, небрежности или путаницы в мелочах. Велик риск столкнуться с некомпетентностью или со склонностью «лакировать» неприглядные стороны ситуации. Последний сценарий нежелателен, так как с проблемой все равно однажды придется разбираться и процесс исправления может стать затратным. Это не лучший момент для лечения, для поиска работы или услуг (Rambler/гороскопы).