Точный гороскоп на 11 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 11 августа 2023



Рыбам стоит помнить, что сегодня они легко впадают в свойственные им иллюзии и могут сами этого не замечать. Вплоть до ночи сохранится вероятность забывчивости или рассеянности, не исключены бытовые и профессиональные промахи, просчеты в деловых отношениях и моменты досадного непонимания с близкими. Некоторые Рыбы будут пребывать в сомнениях и опасениях, бояться дать отпор внешним воздействиям (Rambler/гороскопы).