Точный гороскоп на 12 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 12 августа 2023



Обстоятельства этого дня помогут Тельцам очертить круг своих полномочий и структурировать образ действий, спланировать свои работы, контакты и поездки. Это особенно пригодится азартным и амбициозным Тельцам, склонным завышать свои аппетиты. Роль «ограничителя» могут сыграть планы на будущее, семейные условия или особенности окружающей обстановки, а также старшие родственники, друзья или коллеги (Rambler/гороскопы).