Точный гороскоп на 12 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 12 августа 2023



Стрельцам пригодится осторожность или духовная стойкость. Важнейшие ощущения этого дня - чувство защищенности, вовремя отданного долга, налаженной связи с «корнями» или с прошлым. Большинство Стрельцов будут чувствовать себя намного спокойнее, если обладают навыками духовной или бытовой аскезы, держат в порядке свой дом и материальные дела, не сомневаются в своей системе охраны и защиты (Rambler/гороскопы).