Точный гороскоп на 12 августа 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 12 августа 2023



Звезды напоминают Козерогам о необходимости вести себя корректнее в общении с окружающими людьми, особенно старшими. В зависимости от ситуации, будет важно правильно выстраивать диалог с родственниками или официальными лицами, соседями или коллегами. Держа дистанцию, важно не закрываться от собеседников целиком. День подходит для плановых встреч и мероприятий в узком кругу «посвященных» (Rambler/гороскопы).