Гороскоп на 12 августа 2023 для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 12 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 12 августа 2023 года для всех знаков

Овен



Звезды рекомендуют Овнам обратить внимание на свой быт, домашние дела, семейные планы или жилищные обстоятельства: возможно, в этих сферах требуются какие-то комплексные меры, дополнительные покупки, ремонтные, профилактические, защитные или иные работы. Если все под контролем, порядок в частной жизни станет хорошей опорой и поможет спокойно заниматься насущными делами в ближайшее время.



Телец



Обстоятельства этого дня помогут Тельцам очертить круг своих полномочий и структурировать образ действий, спланировать свои работы, контакты и поездки. Это особенно пригодится азартным и амбициозным Тельцам, склонным завышать свои аппетиты. Роль «ограничителя» могут сыграть планы на будущее, семейные условия или особенности окружающей обстановки, а также старшие родственники, друзья или коллеги.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам привести в порядок материальные дела, так как это поможет им в проведении необходимых работ. В поле интересов могут попасть профессиональные заработки, накопления, хозяйственно-продуктовые или иные запасы, семейный бюджет. Не помешает упорядочить список насущных трат, расставив в нем здоровые приоритеты. Это подходящий момент для плановых приобретений в дом.



Рак



На первом месте у Раков личные нужды. Многие Раки, особенно июньские, предпочтут следовать дисциплине и расписанию, держаться в профессиональных рамках или в рамках своего мировоззрения. Им будет нетрудно соблюдать правила вдали от дома (на чужбине, в гостях). Во имя своих идеалов и целей они могут быть сдержанными и аскетичными. Успеху поможет как организованность, так и доля везения.



Лев



Лучшим решением для Львов может стать уединение и смирение перед судьбой. Для многих Львов такое поведение будет вынужденным, так как им придется подавить свои чувства или творческие наклонности, отложить приятные планы или исполнение желаний. Причиной ухода в тень может стать домашнее обстоятельство, самочувствие, вопрос безопасности, деловая необходимость, прошлое или семейный долг.



Дева



Девам добавляют уверенности планы на будущее. В зависимости от обстоятельств, им могут придавать спокойствия вовремя заключенные профессиональные контракты, сложившиеся дружеские связи (в том числе зарубежные) или прочные семейные узы. При наличии плана и перспективы не покажется непреодолимым препятствием длительная отсрочка или болезненное недопонимание в каком-то отдельном вопросе.



Весы



Весам стоит отложить романтику и свободный креатив, поставить на первое место долг, план, необходимость, систему правил или обязательств. Порядок действий и приоритеты может задать семейная обстановка, ситуация на родине, профессия, должность, а в случае болезни состояние здоровья и план лечения. В эти сутки лучше решать задачи «от общего к частному», тогда многие пазлы сложатся сами.



Скорпион



Для Скорпионов это удачный день, дающий им моральную, юридическую или иную системную поддержку. Он позволяет им действовать по конструктивному плану, пользоваться доступными привилегиями и минимизировать трудности. Хорошо заниматься комплексными задачами, в которых сплетены профессиональные, правовые и моральные аспекты, темы дома и путешествий. Подходящий момент для контакта с дальней родней.



Стрелец



Стрельцам пригодится осторожность или духовная стойкость. Важнейшие ощущения этого дня - чувство защищенности, вовремя отданного долга, налаженной связи с «корнями» или с прошлым. Большинство Стрельцов будут чувствовать себя намного спокойнее, если обладают навыками духовной или бытовой аскезы, держат в порядке свой дом и материальные дела, не сомневаются в своей системе охраны и защиты.



Козерог



Звезды напоминают Козерогам о необходимости вести себя корректнее в общении с окружающими людьми, особенно старшими. В зависимости от ситуации, будет важно правильно выстраивать диалог с родственниками или официальными лицами, соседями или коллегами. Держа дистанцию, важно не закрываться от собеседников целиком. День подходит для плановых встреч и мероприятий в узком кругу «посвященных».



Водолей



Водолеям лучше поставить на первое место рутинное расписание, долг и необходимость. Важно делать все по определенной программе и вовремя. Линию поведения может продиктовать график служебных дежурств, семейная обстановка, плановая лечебная процедура. Хорошо заниматься в этот день организацией домашних работ и патронажных услуг, искать помощников по хозяйству, заботиться о нуждах питомцев.



Рыбы



Этот день обещает стать для Рыб благоприятным. Его главное действие - систематизирующее и стабилизирующее. Многие Рыбы примирятся с реальностью, найдут баланс между мечтами и долгом (например, профессиональным или родительским), смогут вернуться к своему текущему графику или долгосрочному плану. С приближением вечера может появиться бонус от судьбы в виде тех или иных удачных обстоятельств (Rambler/гороскопы).



















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