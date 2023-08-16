Гороскоп на 16 августа 2023 года



Точный гороскоп на 16 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 16 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



Овнам не терпится самореализоваться, и делать это стоит через творчество или работу – и там, и там дела будут идти очень хорошо. Полезно быть рядом с любимым – вам не хватает объятий и нежных рук. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует ко всему относиться серьезно и браться только за те задачи, которые вам по зубам – прыгнуть выше головы не получится.



Телец



Тельцам придется подстраиваться под близкого человека, если они, конечно, не хотят испортить отношения. Но не расстраивайтесь, это продлится всего один день. Стоит оценить свои силы, понять, что вам по зубам, а за что лучше не браться. Это поможет не подцепить стресс. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует выделять больше времени даже на самые легкие задачи – все будет немного буксовать.



Близнецы



Близнецам звезды прописывают веселье – беритесь за интересные дела на работе, а за ее пределами – встречайтесь с друзьями и любимым человеком. Проведите этот день так, чтобы навсегда его запомнить. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует заводить разговоры на деловые темы – у вас это будет отлично получаться, а значит, карьера пойдет в гору.



Рак



Ракам стоит проявлять свою доброту – дарить приятные вещи, устраивать сюрпризы. Близкие точно оценят, да и вам будет приятно их радовать. На работе стоит быть осторожнее – можно поссориться с коллегами или разозлить босса. Последнему на глаза лучше вообще не попадать. Гороскоп на сегодня для знака Рака рекомендует обсуждать неприятные моменты с близкими – они дадут рабочие советы.



Лев



У Львов все без изменений – они хотят быть центром Вселенной. Но в этот день добиться взглядов будет не так-то просто – придется привлекать внимание своими идеями на миллион. Только не рассказывайте о них во всех красках, иначе собеседники своруют их. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует поменять имидж – так вы будете еще заметнее. Но только не переборщите, стоит все же оставаться самим собой.



Дева



Девы будут играть не свою роль – они артистичны от природы, и дастся им это очень легко. Только за маской не стоит терять себя, иначе позже придется вновь «искать самость». Гороскоп на сегодня для знака Девы советует вычислить того, кто раз за разом высасывает из вас энергию – гоните этого «вампира» в шею. Только держите себя в руках – злость в этот день может поглотить с головой.



Весы



Весам хочется строить планы, но звезды накладывают вето – будущее слишком туманно. Лучше залипайте на настоящем – сейчас у вас очень много интересных задач, которые заряжают позитивом. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что отвлекать от дел будут горазды все вокруг – им вдруг понадобится ваше мнение, совет. Не отказывайте, но и не включайтесь полностью в чужие проблемы – вам и свои нужно решить.



Скорпион



Скорпионы могут ликовать – на них обратит внимание сама Вселенная. Будет много сюрпризов и встреч – все это будет радовать. Но день не без изъяна – появится искуситель, который начнет перетягивать вас на «темную сторону». Не поддавайтесь – позже точно пожалеете. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не браться за неподъемные дела – прыгнуть выше головы не получится.



Стрелец



Стрельцы уже с утра захотят сыграть роль героя-любовника, но реальность требует другого – отдаться работе на растерзание. И даже вечером будет не так-то просто выкроить время на романтические игры. Но не откладывайте свою задумку – реализуйте ночью. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует быть мудрее и проверять услышанное на факты – вам могли соврать.



Козерог



Козероги могут попасться в ловушку судьбы, но это будет даже приятно – яркие эмоции гарантированы. Сейчас в вашей жизни может появиться самый важный человек, который перевернет все с ног на голову. Присматривайтесь и к знакомым, и к незнакомцам. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует соглашаться на все предложения – они принесут много пользы.



Водолей



Для Водолеев инициатива наказуема, так что держите руки подальше от лишней ответственности – пусть ее возьмет кто-то другой. В этот день придется плясать под чью-то дудку, и это будет раздражать. Помните, что подстраиваться нужно всего день – уже завтра вы будете свободны делать все, что захотите. Гороскоп на сегодня для знака Водолея обещает сюрприз этим вечером – вам понравится.



Рыбы



Рыбам не стоит торопиться с ответами – от ваших решений будет зависеть и ваша жизнь, и чужая. Не нужно разочаровываться, если что-то не получилось – все в опыт. Разговоры тоже могут свернуть не туда, будьте мудрее и не затевайте спор или конфликт, сохраняйте свое отличное настроение. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует знакомиться с охотой – вы можете встретить самого важного в вашей жизни человека (Rambler/гороскопы).



















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