Гороскоп на 17 августа 2023 года



Точный гороскоп на 17 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 17 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



Овнам звезды подсказывают, что пора возвращаться к текущим делам, но советуют делать это осторожно. Лучше не брать высокий темп, не ставить себе и помощникам суперсложных задач, не расширять поле деятельности без веской причины. Все перечисленное стоит отложить на вечер или на завтра, а вначале уточнить планы и выявить в них скрытые уязвимости. Спешка чревата неудачей или досадной небрежностью.



Телец



Этот день позволяет Тельцам «отойти» от недавних событий и вновь плавно включиться в актуальный для себя режим полезных работ. Однако не стоит сразу ждать блестящих результатов, лучше начать с чего-то более простого, например, с небольшой щадящей разминки вместо полноценной тренировки или большого поля работ. Важно продолжать верить в свою удачу, таланты и авторитет, а также в своих друзей.



Близнецы



Близнецам предстоит вновь погрузиться в текущие дела, вспомнить про свои служебные или семейные обязанности. Будет трудно быстро и эффективно включиться в работу. Возможны задержки, проверки, ошибки, препятствия, недоразумения. Утром есть вероятность небрежности, недисциплинированности, лени, недомоганий, сомнений. Лучше ограничиться уточнением плана работ и тщательной подготовкой к ним.



Рак



В планах Раков могут значиться активные контакты или целевые командировки, но не все пойдет гладко. В любых планах, включая отправку в долгий путь и оформление документов, могут возникнуть помехи. Возможны задержки, отмены, опоздания, усложнение пути и разочарование в результате. Звезды советуют не отказываться от намеченной программы, а отложить несрочные хлопоты на вечер или на завтра.



Лев



Звезды советуют Львам отвлечься от своих персональных планов и взять паузу в исполнении своих желаний. Обстоятельства этого дня вынуждают обратить внимание на рутину и напоминают, что повседневные дела требуют усилий. Дела лучше начинать с оценки имеющейся материальной базы, проявляя осторожность, дотошность и экономность. В первой половине дня нежелательны ответственные работы и платежи.



Дева



Девам пора настраиваться на работу, общение, разъезды, интенсивную интеллектуальную деятельность, но многие из них столкнутся с препятствием, из-за которого не смогут сразу включиться в работу, учебу или разговор. Возможны внешние преграды в виде молчания или отсутствия нужных людей, проверок, отказов или отсрочек. К вечеру положение улучшится, но основные дела лучше перенести на завтра.



Весы



Обстоятельства могут вынудить Весов отказаться от своих увлечений либо отложить их. Поводом для ухода в тень или погружения в дела может оказаться служебная или бытовая необходимость, в некоторых случаях - самочувствие. Из-за резкого перехода от приятного свободного времяпрепровождения к вынужденным хлопотам и ограничениям возможна минута уныния, нужные работы пойдут не очень эффективно.



Скорпион



Скорпионам стоит помнить, что сегодня они могут пережить минуту скепсиса, недоразумение или досадную задержку на старте любого дела. Скорпионы, в любой ситуации склонные быть оптимистами, могут столкнуться с небрежностью своих друзей, коллег или помощников. Часть дня может уйти на выжидание или преодоление возникших помех, но к вечеру вновь появится надежда на продуктивную работу или общение.



Стрелец



Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им лучше поставить на первое место служебные или домашние обязанности, семейные или профессиональные планы. Чтобы свести к минимуму ошибки и недоразумения, стоит посвятить утро прояснению задачи, уточнению правил, изучению инструкций и выявлению скрытых ловушек: взявшись за дело без должной подготовки, в эти сутки легко совершить стратегический промах.



Козерог



Мысли Козерогов перенаправляются в продуктивное русло, но на старте любого дела они могут столкнуться с заминкой. Возможно, им придется перенести начало поездки или подождать, пока с ними свяжутся. Не исключены недоразумения и задержки при контактах с иностранцами. Есть риск заблудиться, опоздать, запутаться. Важно не терять веру в свои таланты и знания, к вечеру все начнет налаживаться.



Водолей



Водолеям звезды подсказывают, что сегодня на первый план выходят мелочи и лучше поработать именно с ними. Для начала не помешает произвести общую оценку ситуации: возможно, часть проблем скрыта и нужна дотошность, чтобы вовремя их обнаружить. Не стоит начинать наугад: лучше иметь под рукой хотя бы приблизительный план, диагноз или инструкцию, а дальнейший стиль действий подскажут обстоятельства.



Рыбы



Выстраивать продуктивное сотрудничество Рыбам мешает недоверчивость. Они могут держать дистанцию там, где это излишне, и бояться подписывать выгодный контракт. Возможно, они будут опираться на свой прошлый опыт, не всегда удачный, или на свои профессиональные принципы, диктующие им быть осторожнее. Иногда за их сдержанностью и скромностью может скрываться недостаточная компетентность (Rambler/гороскопы).



















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