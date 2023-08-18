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Гороскоп на 18 августа 2023 года



Точный гороскоп на 18 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 18 августа 2023 года для мужчины и женщины


Овен

Овнам стоит закатить генеральную уборку, но только не в одиночку – пусть домашние помогают вам. Работать сейчас нужно, вкладывая душу, и тогда вы добьетесь крутых результатов. Не сбавляйте обороты до самой ночи – вечером будет много забот. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует держать дистанцию с коллегами – некоторые из них так и мечтают высосать из вас побольше энергии.

Телец

Тельцам придется бороться с ленью – прокрастинация прямо-таки толкает вас в сторону дивана. Будьте активнее в этот день, и тогда результаты будут невероятными, а это отпечатается на вашей карьере. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует рекламировать свои идеи – можно найти единомышленников и даже спонсоров. Главное – и самому верить в это дело.

Близнецы

Близнецам стоит погружаться в чужие проблемы, подсказывать выход из сложных ситуаций. Это хорошее дело укрепит вашу карму. С утра стоит строить планы на день – тогда вы добьетесь своего. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует обновить интерьер – купите что-нибудь красивое для дома. А еще можно провести косметический ремонт – ваше гнездышко станет уютнее.

Рак

Ракам нужно быть расторопнее – мимо вас будут пролетать возможности, схватите хотя бы парочку из них. Все они принесут только хорошее. Общайтесь с коллегами больше – они дадут ценные советы. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует воплощать свои идеи в жизнь – для этого пришло то самое время. Только будьте уверены в вашем деле, и тогда все получится.

Лев

Львов с головой накрыла бытовуха. Делегируйте больше домашним – с некоторыми задачами они справятся даже лучше вас. На работе нужно быть расторопнее – у вас накопилось слишком много дел. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует меньше нервничать – вы воспринимаете все слишком близко к сердцу. Лучше чаще расслабляйтесь, чтобы снять стресс.

Дева

Девам нужно постараться, чтобы покорить очередную карьерную вершину. Не последнюю роль в этом сыграет общение – сейчас вы можете уверить в своем даже самых твердолобых собеседников. Гороскоп на сегодня для знака Девы обещает крутые знакомства, которые в будущем очень вам пригодятся. Вечер проведите с домашними – сможете расслабиться и отпустить стресс.

Весы

Весам придется плясать под чужую дудку – так вы не совершите серьезных ошибок. Но это всего на день, не паникуйте. Планы лучше не строить – сейчас они разваляться на кирпичики, лучше будьте открыты ко всему новому. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует решать вопросы в первые же минуты, иначе позже они трансформируются в проблемы.

Скорпион

Скорпионам стоит держать хвост пистолетом – вы решите любую проблему. Главное – верить в свои силы. Можно просить о помощи близких или коллег, вам точно не откажут. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует искать альтернативные выходы и методы – так результат будет куда круче. И чаще поднимайте деловые темы – к вам прислушается даже босс.

Стрелец

Стрельцы ничего не успевают. Не стоит впадать в панику – просите о помощи близких и коллег, они не откажут. Опирайтесь на свой опыт, вспоминайте уроки прошлого, чтобы не совершить фатальную ошибку. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца обещает отличные новости, которые перезагрузят ваше будущее, помогут двигаться в правильную сторону.

Козерог

Козероги будут пожинать плоды своих решений: если вы все сделали правильно, то удача войдет в вашу жизнь. Можно отправиться в мини-путешествие – вам не хватает ярких впечатлений. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует реже отвлекаться от работы на кофе-брейки – так вы упустите много хорошего времени. И покажите боссу, на что вы способны – он может задуматься о повышении.

Водолей

Водолеям не стоит копить проблемы – решайте их в первые же минуты, чтобы позже они не испортили вашу жизнь. Не просто можно, а даже нужно пройти диспансеризацию – велик риск не заметить скрытые болячки. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не цепляться к словам собеседников – это никому не понравится. И не влезайте в споры – все закончится конфликтом.

Рыбы

Рыбам стоит работать в команде – это поднимет вам настроение, да и результаты будут выше всяких похвал. С лету соглашайтесь на лакомые предложения – они действительно принесут вам деньги и хороший опыт. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует браться за непростые задачи – вы расправитесь с ними по щелчку пальцев. Главное – верить в свои силы (Rambler/гороскопы).









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