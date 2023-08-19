Гороскоп на сегодня 19 августа 2023 года



Точный гороскоп на 19 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 19 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



В первой половине этого дня звезды советуют Овнам заниматься завершением вчерашних дел, а если они закончены, то несложной повседневной рутиной. После выполнения любых работ не помешает проверить полученный эффект: не исключены скрытые погрешности. При недомогании лучше начать день с забот о здоровье. Вечером может появиться интерес к общению, брачным и любовным отношениям, культурной жизни.



Телец



В первой половине дня проекты Тельцов пойдут успешно, во многом благодаря их вчерашним достижениям или везению. Для новых начинаний этот период суток не подходит, лучше окинуть взглядом проделанную работу и получить моральное удовлетворение от полученного результата. С приходом вечера в силу вступят новые нюансы. Возможно, придется вспомнить о своем здоровье или об эстетической стороне дела.



Близнецы



Близнецам стоит начать этот день с завершения и проверки проведенных накануне работ. Звезды советуют придирчивее оценивать полученный эффект, иначе останутся незамеченными критичные погрешности и это обесценит все усилия. Стоит обратить особое внимание на риск технических протечек или утечки данных. К новому этапу планов лучше не приступать. Вечер поможет сменить обстановку на более приятную.



Рак



Первая половина этого дня даст Ракам время закончить процесс учебы, разъездов или поисков, а также обдумать полученные в его ходе впечатления и суммировать полезную информацию. Если часть полученных данных вызовет сомнения, поможет интуиция. С приближением вечера на первое место могут выйти дела домашние, брачные или семейные. Вечером могут быть важны юридические или эстетические детали.



Лев



Сегодня Львам стоит начать с необходимых по ситуации мелких дел и проявить в них дотошность: небрежность может иметь более серьезные отдаленные последствия, чем кажется на первый взгляд. Стоит проверить функциональность купленных инструментов, качество лекарств и продуктов, документы о проведенных работах и полученных услугах. Вечером можно отвлечься от забот и окунуться в «светскую жизнь».



Дева



Девы могут встретить этот день в решимости продолжать вчерашние дела и поначалу это будет им удаваться. Однако что-то пойдет не так: начнет падать энтузиазм, наступит естественная усталость или участятся ошибки. Не стоит пытаться повторить вчерашний успех, лучше его закрепить и осознать его ценность. Вечером будет полезно сменить обстановку или вспомнить о чем-то приятном, например, о любви.



Весы



В первой половине дня Весов могут преследовать вчерашние хлопоты и связанные с ними мысли. Не исключены тайные сомнения, особенно, если речь идет о здоровье. В это время лучше ничего не предпринимать, любое начинание способно завести в тупик. Если нет срочных дел, имеет смысл отдохнуть. Улучшение обстановки и настроения ожидается ближе к вечеру, остаток дня обещает пройти достаточно гармонично.



Скорпион



Сегодня Скорпионам стоит начать с проверки полученных результатов: общий успех не гарантия отсутствия отдельных проблем. Мелкие недочеты могут найтись и в собственноручно выполненных работах, и в плодах совместных усилий. Многое может подсказать собственное чутье, рожденное опытом прошлого. Вечером планы зависят от обстановки и от вашей заинтересованности в партнерстве, общении, развлечениях.



Стрелец



В первой половине этого дня Стрельцам важно не забывать про долг и необходимость, а также про аккуратность и бдительность. Стоит тщательнее проверять и свою, и чужую работу: небрежность может плохо отразиться на выполнении ключевых планов или на самочувствии, добавить путаницы в отношения. Если была размолвка, лучше ее замять. Вечер поможет сменить обстановку на более комфортную и свободную.



Козерог



Для Козерогов этот день может начаться не только с констатации удач, но и с возврата былых сомнений, которые способны преследовать их даже на фоне счастливого поворота дел. Звезды советуют не сомневаться в себе и в благосклонности судьбы, но на всякий случай внести ясность там, где это возможно: понимание добавит спокойствия. Вечер напомнит о том, что важные цели недостижимы без партнерства.



Водолей



Для Водолеев этот день может стартовать с подозрений и сомнений. Даже если была проведена скрупулезная работа по устранению и профилактике опасных явлений, могут оставаться вопросы и сохраняться поводы для беспокойства. Звезды советуют составить список остаточных проблем, чтобы вернуться к нему чуть позже. Вечер лучше провести там, где можно отвлечься от забот и получить эстетическое наслаждение.



Рыбы



У Рыб могут появиться вопросы к людям, с которыми они работают. Иногда повод для подозрений, опасений и недоверия будут давать сами партнеры. Разбираясь с возможными негативными сторонами ситуации, важно не забывать про ее хорошие стороны, иначе есть риск остаться без выгодного предложения и продуктивного партнерства. Возможно, лучше все-таки поверить друзьям или мастерам-специалистам (Rambler/гороскопы).



















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