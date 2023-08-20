Гороскоп на 20 августа 2023 года



Точный гороскоп на 20 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 20 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



Звезды советуют Овнам поддерживать взаимные симпатии с нужными людьми, а также внеслужебные связи в виде любовных, брачных и творческих союзов. Окружающие настроены лояльно, но для полной гармонии нужна встречная дипломатичность и приветливость с вашей стороны. Судьба дает шанс оживить или пересмотреть отношения. Подходящий день для свидания, вечеринки, посещения культурного мероприятия.



Телец



Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для украшения дома, для обустройства гостиной или детской комнаты, для проведения праздников и приема гостей (или подготовки к этим мероприятиям). Подходящий момент для заботы о своем здоровье, как залоге красоты и успеха. Особое внимание получают эстетические детали. Самое время заглянуть к косметологу или дизайнеру помещений.



Близнецы



Звезды вновь приглашают Близнецов к приятному времяпрепровождению. Если есть возможность вырваться на свидание, заняться хобби с эстетическим уклоном, поиграть с детьми, сходить в гости или навестить салон красоты, желательно ею воспользоваться. Если работа для вас превыше всего, лучше отложить ее черновую часть, отдав предпочтение наведению красоты и лоска, поиску гармонии и баланса.



Рак



Звезды советуют Ракам чаще вспоминать о ценности согласия в собственном доме и важности баланса интересов в значимых отношениях, начиная с брачных и родственных и заканчивая профессиональными. Не будет лишним знак внимания, жест любезности, небольшой презент. Подходящий день для украшения дома и повышения комфорта в офисе, с этой целью можно сделать давно откладываемую покупку.



Лев



Львам стоит пользоваться приятными сторонами окружающей обстановки: не исключено, что вскоре таких моментов станет меньше. День хорош для «выхода в свет» и ненавязчивой рекламы своих лучших качеств, он подходит для свидания, похода в гости. Уместны фото и видео с мероприятий. Не стоит пропускать возможность сделать себя привлекательнее, например, что-то купить или посетить салон красоты.



Дева



Этот день может склонить Дев к приятным покупкам или финансовым маневрам. Ситуации дня могут быть связаны с обменом или возвратом, попыткой компромисса. Часто будут оказываться важными эстетические детали. Может возрасти интерес к красивым вещам, модным аксессуарам, косметике, подаркам, продаже продуктов индивидуального творчества. В делах дипломатичность окажется выгоднее энергии и напора.



Весы



Этот день окажется для Весов приятным. Он создаст условия для их естественного поведения и проявления их лучших качеств - таких, как дипломатичность, стремление к равновесию, тонкий вкус, художественный талант или хорошие манеры. Подходящие сутки для развлечений, творчества, развития любовного романа. Возможны неожиданные удачные находки благодаря симпатии других людей или собственной интуиции.



Скорпион



Обстоятельства этого дня могут вынудить Скорпионов к не свойственной им линии поведения. Например, заставить соблюдать этикет, модные тренды и правила хорошего тона, даже если это кажется им лишним. Скорпионам, чувствующим себя в сценариях этих суток органично, стоит помнить, что они могут незаметно для себя впасть в какую-то приятную зависимость, например, от любви, удовольствий или внимания.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам отдать дань дружбе, романтике, творчеству, культурным ценностям и внеслужебным социальным контактам: это не только шанс хорошо провести время сейчас, но и шанс обустроить будущее. Пора восстановить прежние симпатии или дать вторую жизнь взаимовыгодному партнерству. Если дела остаются на первом месте, стоит добавить в них какой-то приятный неформальный акцент.



Козерог



У Козерогов есть канал поддержки, помогающий им добиваться цели или удерживать позиции. Однако неизвестно, решатся ли они им воспользоваться. Не исключено, что это будет сомнительное финансовое предложение, вызывающее у них тревогу за будущее, или симпатия со стороны человека, которому они не слишком доверяют. Важные решения, особенно в связи с договорами и партнерством, лучше отложить.



Водолей



Звезды не советуют Водолеям быть одиночками и отшельниками. Это день приятного общения и равноправного партнерства, приносящего положительные эмоции обеим сторонам. В зависимости от интересов, можно использовать этот день для восстановления личных симпатий, оживления брачного союза или возврата к взаимовыгодным деловым отношениям. Есть надежда на легкое улаживание юридических проблем.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам смотреть в сторону партнерства, но не заглушать голос своей интуиции и не закрывать глаза на особенности ситуации. Поддерживая нужные связи и симпатии, не стоит торопиться с заключением соглашений и уточнением деталей. В любых делах, включая финансовые, этот день может принести неоднозначные моменты. Возможно, придется пойти на компромисс, оформить обмен или возврат (Rambler/гороскопы).



















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