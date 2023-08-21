Гороскоп на 21 августа 2023 года



Точный гороскоп на 21 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 21 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



Одна из задач Овнов - не портить сложившиеся хорошие отношения. В течение дня чужое поведение может немного измениться, а настроение начать портиться. В союзе с долгой историей могут напомнить о себе тени прежних размолвок и трудностей. Постарайтесь не попадаться в эти сутки на глазах прежним недоброжелателям и не напоминать о своих ошибках, особенно, если вы рождены в середине апреля.



Телец



В этот день Тельцам стоит быть внимательнее к мелочам, так как они способны испортить общую картину. Особенно вероятны недочеты в лечебных и косметических процедурах, в юридических документах. Возможны погрешности в работе подчиненных и ассистентов. Может не устроить качество полученных услуг. Но обострять отношения из-за этого нежелательно, лучше поискать способ дипломатично уладить проблему.



Близнецы



Приятные впечатления от сложившейся ситуации могут оказаться для Близнецов чем-то подпорчены, но хорошие стороны перевесят отрицательные. Например, тени прошлых обид не смогут разрушить любовь, а заминки материального плана не станут помехой для творчества и заработка. Приняв во внимание неприятные детали ситуации, желательно все же постараться закончить любой сюжет на гармоничной ноте.



Рак



Звезды советуют Ракам следить за эмоциональной атмосферой в своем доме, рабочей группе или значимых отношениях. Не стоит провоцировать возврат к прежним разногласиям, так как в этот день легко вспоминаются болезненные противоречия, может напомнить о себе старая обида, ревность или неприязнь. Лучше не выбирать этот день для начинаний, особенно для домашних работ и заключения новых союзов.



Лев



Обстановка вокруг Львов может стать менее гармоничной, но большинство Львов решит наслаждаться моментом и извлечь из ситуации все возможное. Одной из помех в этот день могут стать давние недомогания или вредные привычки. Не самый подходящий момент для контактов с бывшими коллегами и помощниками. Не стоит обращаться в сервис, а также тесно общаться с подозрительными попутчиками и соседями.



Дева



Звезды советуют Девам отменить необязательные расходы, а в вынужденных покупках и финансовых операциях быть внимательнее: не исключены помехи, разочарования, случаи явного или скрытого брака. Лучше воздержаться от заключения любых соглашений, связанных с материальными ресурсами. Еще один совет звезд - не форсировать события в целом, подождать с инициативой, поездкой, высказыванием.



Весы



Весы могут не бояться серьезных проблем, но те или иные затруднения у них все же возможны. Не исключено, что им подпортит настроение домашняя ситуация, напоминание о жилищных, брачных или семейных неурядицах. Не стоит оставлять без контроля недомогания: возможно, это застарелый симптом, требующий внимания. Наиболее уязвимыми к негативным влияниям будут Весы, рожденные в середине октября.



Скорпион



Негативные стороны ситуации могут оказаться для Скорпионов более ощутимыми, чем позитивные. При этом многим Скорпионам по той или иной причине придется подавлять свои настоящие эмоции, например, чтобы успешно отыграть до конца заданную роль, не создать неудачного впечатления о себе у нужных людей или не испортить общий праздник. Возможны недомогания. Не лучший момент для любых начинаний.



Стрелец



Стрельцы могут столкнуться с отдельными неприятными моментами, но общий психологический фон дня останется для них гармоничным. Возможно, им придется узнать дополнительные подробности о группе единомышленников или коллег. Звезды советуют не портить отношения с симпатичными людьми и постараться завершить любое общение на ровной дипломатичной ноте: такой подход будет наилучшим для будущего.



Козерог



Этот день может стать для Козерогов не слишком удачным. Многие Козероги поддадутся вредной привычке или негативному воспоминанию, рискуя испортить отношения с важными для себя людьми или неверно повести себя в ответственный момент. Особенно уязвимы Козероги, рожденные в середине января. Лучше избегать в эти сутки начинаний, контактов с руководством, участия в совещаниях, оформления договоров.



Водолей



Общий ход событий остается для Водолеев благоприятным, но им стоит учитывать скрытые помехи, которые могут омрачать картину. Не исключено, что иногда за любезностью будет скрываться давняя неприязнь, а за привлекательным фасадом не очень красивая «изнанка». Не всегда стоит списывать свои ощущения на мнительность. Будут верными некоторые предчувствия и настораживающие ассоциации с прошлым.



Рыбы



Звезды считают для Рыб отнюдь не лишними меры предосторожности. В зависимости от ситуации, это могут быть меры технические или психологические. Не помешает удвоить контроль за материальной частью и за правовой стороной интересующего дела. По возможности, лучше платить долги, но важно проводить эту процедуру аккуратно, чтобы избежать недоразумений. В отношениях будет чревата доверчивость (Rambler/гороскопы).



















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