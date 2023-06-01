Какой праздник 21 августа 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 21 августа 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 21 августа



День офицера России

Отмечается благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.



Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. Цель даты – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.





Какой церковный православный праздник отмечают 21 августа



Мирон Ветрогон

День памяти памяти чудотворца Мирона Критского. Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день.



Успенский пост (8-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.