Какой праздник 21 августа 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 21 августа 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 21 августа
День офицера России
Отмечается благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. Цель даты – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
Какой церковный православный праздник отмечают 21 августа
Мирон Ветрогон
День памяти памяти чудотворца Мирона Критского. Праздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день.
Успенский пост (8-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.