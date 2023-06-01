Гороскоп на завтра 22 августа 2023 года, вторник



Точный гороскоп на 22 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 22 августа 2023 года для мужчины и женщины

Овен



Этот день может сделать Овнов эмоциональнее, но их чувствительность не будет напрасной: она поможет им вовремя ощущать возможные угрозы и видеть скрытые критичные погрешности (что особенно важно в работах, идущих к концу, в ремонтных и лечебных процедурах). Возможны яркие любовные переживания. Могут потребоваться дополнительные расходы на подарки, на оплату дорогой услуги или креативной идеи.



Телец



Тельцам стоит ладить с теми, от кого зависит их авторитет, благосостояние или личное счастье. Не всегда такие отношения будут ровными, особенно вероятны разногласия в любви и браке. Ожидания многих Тельцов будут завышены, возможно нетерпение. На грани ссоры важно вспомнить о «спасательном круге» - долгосрочных совместных планах. Разговор на конкретную тему стоит отложить на день или два.



Близнецы



Близнецам может быть трудно сосредоточиться на рутине из-за бури эмоций или из-за иных отвлекающих факторов. Звезды советуют не отклоняться от нужного курса, особенно, если идет к финалу ответственный процесс или его этап: небрежность чревата последствиями, может пострадать дом или здоровье. Не помешает начать этот день с уточнения программы действий или настройки скрытых систем контроля.



Рак



У Раков есть шанс на успех за счет чутья или одаренности, веры или хорошего плана. Но мгновенных результатов ждать не стоит. Звезды советуют заняться подготовительными работами, тогда в ближайшие дни возможен ощутимый прорыв. Побочным эффектом этого дня могут стать добавочные траты или бурные переживания. Призом или выигрышем придется поделиться, за любовное счастье чем-то заплатить.



Лев



На первом плане у Львов могут оказаться домашние заботы, семейные тайны, жилищные вопросы. Наибольшую сложность представит эмоциональная сторона дня: многие Львы станут чувствительными и капризными, будут ждать повышенного внимания к себе, своим вкусам и нуждам. Возможна лень, расточительность, тяга к роскоши и комфорту, отвращение к рутине или быту, покупка излишеств вместо необходимого.



Дева



Звезды советуют Девам минимизировать суету. Не стоит начинать дела, так как уже завтра в предпринятой инициативе обнаружатся недочеты или возникнут препятствия. Снижение целевой активности может привести к перенаправлению неиспользованной энергии в другие сферы, например, на поиск удовольствий или на более насыщенную, чем в другие дни, личную жизнь. Возможны тайные расходы и находки.



Весы



Весам звезды подсказывают, что ситуации этого дня могут склонить к расточительности. Утром могут преобладать соображения экономии и осторожности, но по мере развития событий верх вполне способны взять большие аппетиты. Завышенные запросы, в свою очередь, могут подтолкнуть к поиску дополнительных источников финансирования, например, кредиту или дружескому займу с расчетом возврата в будущем.



Скорпион



Скорпионам нелегко сдержать эмоции - особенно, когда они ищут удовольствий, славы или хотят дотянуться до «запретного плода». Их может мотивировать любовь, жажда денег или популярности. Возможен перерасход сил или средств. Многие Скорпионы получат меньше, чем хотят и заслуживают, так как столкнутся с влиятельными и ресурсными соперниками. Возможен важный момент в личной жизни или браке.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам остерегаться скрытых ловушек, особенно эмоциональных и материальных. Этот день может внести в любую ситуацию долю интриги, напомнить о долгах или переживаниях прошлого. Возможны финансовые неурядицы, сложности в любви, проблемы в делах с иностранцами. Не повредит осторожность. Полезно иметь тайный план действий, убежище, резервный капитал или другую подстраховку.



Козерог



Козероги смогут добиться определенных успехов, соблюдая осторожность и доверяя опыту своего прошлого. Это день, когда доля скепсиса может стать спасительной, а излишняя увлеченность (влюбчивость, расточительность) чревата проблемами. Например, расходы, начало которым положено в эти сутки, могут позже вырасти в геометрической прогрессии, а чувства и желания могут стать неуправляемыми.



Водолей



Звезды напоминают Водолеям о коварстве ситуации и советуют держать под контролем свои ресурсы. В зависимости от обстоятельств, под ними могут пониматься деньги, душевные силы, творческие идеи, важные права или прежние профессиональные достижения. Возможно искушение ростом доходов, расширением возможностей в вопросах жилья или карьеры. Яркий эмоциональный фон ожидается в любви и браке.



Рыбы



Рыбы добьются успеха или, по крайней мере, сохранят свои позиции - при условии, что не будут слишком часто отвлекаться на яркие блестки случайных событий и мелкие соблазны. Чтобы сохранять концентрацию на главном, стоит начать день с уточнения своих долгосрочных планов, ключевых потребностей или системы убеждений. Целевую встречу, поездку, отсылку документов лучше перенести на завтра (Rambler/гороскопы).



















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