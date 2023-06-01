Гороскоп на сегодня 23 августа 2023 года



Точный гороскоп на 23 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 23 августа 2023 года

Овен



Сегодня Овнам лучше предпочесть в этот день сложные кропотливые работы, где нужны и техническое мастерство, и проницательность. Часть текущих дел может забуксовать, потребовать повторного изучения и корректировки. Стоит обращать особое внимание на детали лечения, обслуживания и ремонта, на служебные инструкции. Возможно, на помощь придет прежний профессиональный опыт, бывший начальник или подчиненный.



Телец



Звезды советуют Тельцам не уходить от предложенного разговора: возможно, в нем будут затронуты не только приятные темы, зато он станет шагом к прояснению важного вопроса. Может назреть совместное исследование, цикл переговоров или обучающих занятий, частичный пересмотр совместных работ или идей. День важен для учителей и консультантов, для тех, кто заинтересован в клиентуре или аудитории.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам погрузиться в скрупулезную работу. Ход событий может замедлиться из-за явных или скрытых мелочей, которые пора заново изучить: возможно, придется что-то переделать, провести повторно цикл исследований. Важны детали, связанные с лечением, ремонтом, помощью по дому, компьютерным обеспечением, содержанием питомцев. Не стоит уклоняться от «грязной» черновой работы.



Рак



Этот день может принести Ракам интересные и полезные новости. Возможно, придет сообщение о задержке или отсрочке, наметится повторная поездка или дополнительный разговор на уже обсуждавшуюся тему. В близком кругу может появиться кто-то из прежних знакомых, например, бывший сосед, сотрудник, друг по учебе или путешествиям. Информированность будет удачно дополнена у многих Раков проницательностью.



Лев



Звезды советуют Львам заняться рутинными делами в своем доме или офисе, которые давно ждали своего часа. «Раскопки» могут привести к интересным выводам и запустить цепочку раздумий о прошлом. Может проснуться интерес к семейным секретам и архивам, состояться разговор с коллегами или домочадцами. Полезно пересмотреть финансовые и другие документы, счета, чеки на покупки или оплату жилья.



Дева



Этот день активизирует мысли Дев и дает им «право голоса». Многие Девы получат возможность вернуться к тому вопросу, который их интересует и по которому они теперь смогут высказаться. Занятные детали могут найтись в собственных записях, а также в прежних творческих проектах, старых письмах или компьютерных программах. Может наметиться серия повторных поездок, обучающих занятий или исследований.



Весы



На этот день Весам лучше не планировать те мероприятия, от которых они мечтают получить приятное ощущение свободы и легкости. Хорошо заниматься комплексом рутинных дел, в том числе накопившимися мелочами. Возможно, пора привести в порядок финансы или проверить запасы хозяйственных принадлежностей, позаботиться о здоровье или соблюдении секретов, поискать контакты прежних помощников или сервисов.



Скорпион



В этот день сильная сторона Скорпионов - проницательность, но преуспеют они не только благодаря ей. В их пользу часто будут складываться внешние обстоятельства. Многие Скорпионы вовремя поговорят с нужными людьми, получат известия от друзей или старых знакомых. Важным условием успеха будет общительность (но не болтливость). Стоит принять приглашение к диалогу, особенно, если обсуждается будущее.



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам не рваться на первый план событий, следовать правилам секретности и приватности. Но это не означает отрыва от мира - наоборот, желательно следить за свежими новостями и поддерживать полезные деловые контакты. Возможны известия из дальних краев или от старых знакомых, дающие много пищи для раздумий. Предметом особого внимания может оказаться работа или здоровье.



Козерог



Козерогам приносит успех сочетание любознательности и проницательности. У многих Козерогов к этим качествам добавится богатый жизненный опыт. День помогает восстановлению контактов, приглашает обратиться за ответами к прежним связям или полученному ранее образованию. Может прийти информация издалека или весть от старых знакомых. Полезны сведения о возможном учителе, враче или попутчике.



Водолей



Звезды советуют Водолеям обсуждать сложные и секретные вопросы, но не спешить с какими-либо действиями в обсуждаемом направлении. Не исключено, что дискуссии и совещания затянутся на несколько недель, придется провести исследование или повторно изучить предмет беспокойства. Не стоит выбрасывать контакты врача, мастера или помощника: скорее всего, в ближайшее время они еще пригодятся.



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит следить за известиями издалека, но не оставлять без внимания и новости в своем близком кругу. Возможно, с конкретным предложением обратится кто-то из давних коллег или вернется прежний клиент. В существующих договоренностях могут потребоваться поправки. С новым договором торопиться не стоит, лучше дать себе и второй стороне время для уточнения деталей и согласования интересов (Rambler/гороскопы).



















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