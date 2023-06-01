Гороскоп 25 августа 2023: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева



Точный гороскоп на 25 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 25 августа 2023 года

Овен



Звезды обещают Овнам удачу в любовных делах, в сфере художественного творчества и всюду, где главную роль играют симпатия и общность вкусов. Везение такого рода не будет лишним, так как день может принести не только минуты гармонии, но и недоразумения, особенно в пути и в общении с иностранцами. Возможны моменты недопонимания, ошибки в навигации, проблемы со связью, путаница в документах.



Телец



На этот день Тельцам не стоит планировать ответственные мероприятия. Это особенно важно при ведении дел с иностранцами или иногородними: не исключено, что реалии другой страны или культуры пойдут вразрез с вашими личными представлениями об идеальном положении вещей и придется подстраиваться к экзотической обстановке вместо того, чтобы управлять событиями. День неплох для романтики и развлечений.



Близнецы



Близнецам могут прийтись по душе многие стороны этого дня, например, разнообразие его впечатлений, романтичная атмосфера, возможность расширить кругозор или выйти за рамки субординации. Может возрасти интерес к другим культурам. В то же время, сегодня не обойтись без мелких недоразумений, в первую очередь, в ходе общения. Не стоит выбирать эти сутки для ответственных совещаний и собеседований.



Рак



Ракам звезды подсказывают, что в этот день нет ничего постоянного и это иногда к лучшему: есть возможность что-то вспомнить или чему-то заново научиться. Мелкие недоразумения могут стать полезными уроками, особенно в ситуациях, связанных с получением услуг, лечением, доставкой, поиском информации, короткими командировками. Не стоит забывать, что сейчас любые данные являются предварительными.



Лев



Этот день помогает Львам поддерживать хорошее расположение духа, наслаждаться любовью, творчеством, отдыхом или общением с детьми. Досадные помехи не смогут отменить приятных сторон ситуации. Стоит учитывать вероятность технических недоразумений, мелких заминок со связью и финансами. Еще одна особенность дня - склонность к приятным иллюзиям, потребность приукрасить сюжеты настоящего или прошлого.



Дева



Звезды советуют Девам помнить о высокой вероятности ошибок и невольных искажений реальности. Будут сказываться старые просчеты, иллюзии, провалы в логике. Могут быть не до конца откровенны близкие и не во всем честны партнеры. Возможна болтливость, рассеянность. В этот день хорошо «говорить по душам» на философские темы, но лучше воздержаться от серьезных переговоров, особенно о жилье.



Весы



Весы нуждаются в обмене симпатиями, знаками любви и внимания, а также в притоке полезной информации - и если с первым пунктом все в порядке, то со вторым возможны проблемы. Вплоть до ночи сохранится вероятность поступления ложных, преждевременных или непроверенных данных, недоразумений в дороге и осечек в работе каналов связи. Лучше повременить с важной командировкой, началом лечения.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам сохранять бдительность в любых делах и контактах - особенно там, где замешаны деньги или приходится контактировать с иностранцами, чужаками. Не стоит доверять даже проверенным друзьям и коллегам, сейчас они способны на невольную рассеянность и забывчивость. Начинания лучше отложить. Желательно проверять все данные, внимательнее заказывать и осматривать покупки.



Стрелец



Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня многое зависит от их манеры мышления и общения. День склоняет к повышенной разговорчивости, при которой упускается суть дела и на основе непроверенных данных могут быть сделаны иллюзорные выводы. Стоит избегать серьезных собеседований и подписания документов. Успех будет достигаться за счет обаяния, симпатий, чувства юмора или художественных талантов.



Козерог



Козерогам стоит использовать эти сутки для расширения своего кругозора, для восстановления былых знаний и контактов. Но им важно помнить, что это период вопросов, а не ответов. Поиск детальной информации может затянуться и на пути не раз придется пройти через заблуждения. Лучше не спешить с отсылкой важного письма или документа. Не лучший момент для отправки в путь, разумнее изучать маршруты.



Водолей



Водолеи могут оказаться поглощены мыслями о будущем, которые часто будут похожи на фантазии. Звезды советуют им не увлекаться построением подробных планов и наслаждаться хорошими сторонами момента. Это может быть любовь или дружеская симпатия, неожиданная находка или удачное стечение обстоятельств. Не стоит отказываться от приглашения на вечеринку или свидание, от вылазки на природу.



Рыбы



Рыбам звезды подсказывают, что еще не настало время для окончательных договоренностей и их документальных подтверждений. Если приходится вести диалог, проходить собеседование или экзамен, еще есть возможность подготовиться, найти возможную ошибку или подвох. Даже из верных предпосылок могут быть сделаны неверные выводы и ошибка возможна с обеих сторон. От каверзных вопросов лучше уклониться (Rambler/гороскопы).



















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