Гороскоп 26 августа 2023: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы



Точный гороскоп на 26 августа 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 26 августа 2023 года

Овен



Первая половина этого дня склоняет Овнов к идеализму и романтизму, напоминает о наличии в любых событиях «тонкого» второго плана. Возможны мечты, связанные с далекими краями или с тайными сторонами жизни. С приближением вечера придется спуститься на землю и вернуться к реальности. Вечер можно посвятить уточнению целей и планированию дальнейших действий, с конкретными шагами разумнее повременить.



Телец



В первой половине этого дня Тельцы могут позволить себе спокойный отдых, случайные занятия или легкие приключения. Не стоит ждать активности от других людей, они могут на время пропасть из виду или выдерживать паузу. С приближением вечера можно браться за плановые дела, включаться в учебу, ждать вестей издалека, но не стоит рассчитывать на многое: тормозить прогресс могут задержки и неясности.



Близнецы



Пока не настал вечер, Близнецам не стоит форсировать обсуждение серьезных вопросов: велика вероятность «размывания» повестки, неопределенных временных договоренностей или переноса встречи. А вот в конце дня самое время обсудить критичную фундаментальную тему, заняться уточнением планов или отчетностью. Уместно совещание с конкретными людьми - начальником, родителями, ключевыми специалистами.



Рак



Ракам стоит приготовиться к путанице или недостаточной ясности в своих рутинных повседневных делах. Возможны ошибки и неточности в инструкциях, диагнозах, сообщениях. Может сорваться визит к врачу, появиться интерес к сомнительным методам лечения. Возможно, подведут помощники. Если дело касается чего-то важного, лучше ждать вечера, это более подходящее время для конструктивного разговора.



Лев



В первой половине этого дня звезды советуют Львам выбирать свободные приятные занятия или отдых. Лучше отложить дела практического свойства из-за слабой эффективности, высокого риска ошибок и преждевременного характера некоторых действий. Вечером придется вспомнить о работе, здоровье или обязательных малоприятных хлопотах. Не помешает надежный помощник-профессионал, готовый хранить секреты.



Дева



Звезды рекомендуют Девам перенести значимые дела на вечер. Пока он не настал, может сохраняться непостоянство настроений, неискренность или чрезмерный идеализм, мешающий ясно видеть картину событий. Легко поддаться запоздалому импульсу или влиянию обстановки. Вечернее время благоприятно для встреч и совещаний: на них можно озвучить свое мнение и поставить на обсуждение важные вопросы.



Весы



До наступления вечера Весам не стоит загонять себя в жесткие рамки. Лучше отложить целевые командировки и важные встречи, ограничиться случайными контактами и прогулками без четкого плана. Стоит временно взять паузу в любой активности, преждевременному старту предпочесть тщательную подготовку. Вечером на первый план могут выйти хозяйственные дела, повседневные рутинные обязательства или здоровье.



Скорпион



В первой половине этого дня звезды советуют Скорпионам действовать по ситуации и помнить о необходимости быть внимательнее: в самый последний момент возможны досадные осложнения, добавляющие хлопот. Самым стабильным прогнозируемым периодом окажется вечер: именно в это время лучше совершать короткие целевые поездки, возвращаться к детальному обсуждению критичных тем и встречаться с нужными людьми.



Стрелец



До прихода вечера Стрельцы повинуются своим случайным настроениям. Их чувства, слова и действия часто будут непоследовательными. Опасно поддаваться импульсу (особенно Стрельцам, рожденным в середине декабря): есть риск в последний момент подпортить дорого доставшийся результат, усложнить ход работы или лечения. В конце дня возрастет здравомыслие, станут успешнее контакты с начальством и старшими.



Козерог



Козерогам далеко не сразу удастся собраться с мыслями, найти свой подлинный образ или вернуть себе внутреннюю цельность. Многим из них предстоит вплоть до вечера блуждать в поисках истины, предаваться воспоминаниям, сомнениям и размышлениям. Утром и днем им лучше вести свободный расслабленный образ жизни, избегать импульсивных порывов. Все важные занятия стоит перенести на вечернее время.



Водолей



Основную часть этого дня Водолеи могут провести в свободном режиме, вдали от рутины. В это время лучше воздержаться от начинаний и нагрузок, не строить точных планов и не относиться к ситуации слишком серьезно. Вечер вернет в повседневность и добавит конкретики. Разумным решением может стать сознательное уединение с конкретной целью, например, ради домашних дел, работы или поправки здоровья.



Рыбы



Для Рыб вплоть до вечера длится период неопределенности и возможных ошибок. Чтобы снизить риск стратегических промахов, звезды советуют аккуратнее вести любые дела, воздерживаться от поспешных заявлений и выводов. Не стоит остро реагировать на чужие маневры и критику: неприятный осадок от ссоры грозит подпортить дальнейшее общение. Все важные встречи, оценки и решения лучше отложить на вечер (Rambler/гороскопы).



















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