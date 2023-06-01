Гороскоп 30 августа 2023 года: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы



Точный гороскоп на 30 августа 2023 года для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 30 августа 2023 года

Весы



Весам не стоит поддаваться своим минутным желаниям – это может закончиться для вас не очень хорошо. Лучше обдумывать каждый шаг, и тогда проблемы не будут цепляться за вас. Защищайте свои личные границы, но и за чужие не заступайте, иначе это обернется скандалом. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не обрушивать свою злость на близких – выпустите пар в спортзале.



Скорпион



У Скорпионов получится разорвать цепочку недоразумений, которая тянется уже очень давно. Вы, наконец, почувствуете легкость. Стоит помнить, ради чего вы все затеяли, и это поможет вам двигаться вперед. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует выпускать пар после такого сложного дня в спортзале – ни в коем случае не несете его домой.



Стрелец



Козероги уязвимы, и от этого самооценка стремится к нулю. Поднимайте ее с помощью близких – пусть они расскажут вам о вас самое лучшее. За эту неделю вы серьезно устали и звезды прописывают отдых. Хотя бы вечером. Только пусть он будет пассивным – на диване за хорошим кино. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует общаться на деловые темы – найдете много единомышленников.



Козерог



Козерогам будет непросто покорять новые вершины – хандра будет подгрызать все желание работать. Да еще и организм может дать сбой. Старайтесь сильно не напрягаться, но и не сидеть на месте – очень важно двигаться. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером взяться за то, что приносит вам удовольствие – расслабьтесь и сбросьте стресс.



Водолей



Водолеям все ситуации на руку – как по мановению волшебной палочки все будет складываться так, как вам хотелось. Из минусов – окружающие то и дело пытаются испортить вам настроение своими замечаниями или и вовсе критикой. Помните, что их мнение – не истина. Поэтому гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не обращайте особого внимания.



Рыбы



Рыбам не стоит экспериментировать и браться за что-то новое – это отнимет у вас немало сил и времени, а взамен ничего хорошего не принесет. Велик риск разочароваться в ком-то, но прежде чем рвать отношения, поговорите. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не пускать призраков прошлого в свою жизнь – стоит помнить, что вы разорвали связь с ними не просто так (Rambler/гороскопы).



















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