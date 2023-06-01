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Гороскоп сегодня 31 августа 2023 года: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева



Точный гороскоп на 31 августа 2023 года для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева.

Гороскоп на сегодня 31 августа 2023 года


Овен

Овнов звезды предупреждают о том, что сегодня у них может быть мало энергии. На протяжении всего дня возможна повышенная эмоциональность или мнительность. Не исключена сонливость, особенно при недомогании. В текущих делах может не хватить ясности, возможно, за неимением точных данных придется довольствоваться слухами в профессиональной сфере или сплетнями в коллективе. Не лучший день для поездок.

Телец

Звезды советуют Тельцам продвигаться к своим целям без лишней суеты и спешки. Это день пассивности, воспоминаний, приватных бесед, игры воображения. В медленном прогрессе есть свои плюсы, например, появляется время и повод для пересмотра планов на будущее. Возможно, пора обновить отношения с друзьями и учениками, с людьми, которым вы покровительствуете или с теми, кто ищет вашей опеки.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не строить новые планы, а прояснять состояние старых. Возможно, для этого потребуется провести исследование, поразмышлять в одиночестве или с кем-то поговорить. Много пищи для раздумий обещают домашние и служебные совещания. Не стоит оформлять документы и принимать важные решения. Не спешите менять жилье, вступать в новую должность, выбирать начальника, партнера или врача.

Рак

Для Раков это информативный день, но им желательно помнить о неполном или предварительном характера любой информации (в том числе идущей издалека, например, от зарубежных коллег). Лучше не торопиться с выводами, а искать пищу для ума, подтверждения или опровержения, восстанавливать прежние маршруты, контакты или знания. Расшифровать неясные детали многим Ракам поможет память, фантазия или чутье.

Лев

Звезды советуют Львам относиться внимательнее к любой информации и обязательно убеждаться в ее достоверности. В этот день лучше не терять важные документы, включая платежные, не помешает навести порядок в счетах или переписке. Доверчивость и небрежность могут создать массу скрытых проблем, которые выплывут при очередной проверке. Не стоит спешить с оформлением кредитов и ссуд.

Дева

Сегодня Девам лучше не ждать полной откровенности от своих собеседников, но и не стоит заранее подозревать их во лжи: причиной путаницы или молчания может быть всего лишь неосведомленность, неуверенность или некомпетентность. Многим Девам придется признать, что они тоже не лучшим образом выражают свои мысли. В диалоге рано ставить точку, поскольку ожидается продолжение. Важно взаимное доверие (Rambler/гороскопы).









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