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Гороскоп сегодня 31 августа 2023 года: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы



Точный гороскоп на 31 августа 2023 года для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на сегодня 31 августа 2023 года


Весы

Звезды советуют Весам заняться преодолением хаоса и путаницы, поддержкой хотя бы минимального порядка и ясности (полная определенность невозможна по объективной причине). Важно помнить о возможных неточностях в документах, инструкциях, диагнозах и служебной переписке, о вероятности пропаж, заминок, опозданий. Не стоит спешить с выбором помощника или расписания, места работы или лечения.

Скорпион

У Скорпионов появляется шанс обрести душевную гармонию, поладить с влиятельными людьми или поговорить с теми, кто им дорог. Это хороший день для доверительного общения, но может оказаться плодотворным и уединение, наполненное размышлениями. Не стоит бояться погружения в фантазии и воспоминания о прошлом: именно там может найтись ценная подсказка, источник вдохновения, веры или терпения.

Стрелец

Этот день может сделать Стрельцов скрытными, сентиментальными, внушаемыми, мнительными или рассеянными, а также повергнуть их в уныние (особенно, если они оказались в непростой домашней или профессиональной ситуации). Семейные и деловые совещания не добавят ясности. Затянувшиеся проблемы могут побудить к поиску путей ухода от реальности - таких, как сны, воспоминания или виртуальные миры.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит проверять все поступающие данные, поскольку правда в них может переплетаться с ложью. Может прийти случайная или ненужная информация, спам или повторное письмо. С другой стороны, в эти сутки всюду может содержаться доля истины, в том числе в догадках и сплетнях. Многие сообщения будут интриговать, будить мысль, память или фантазию, нести важный знак или подтекст.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям контролировать информационные и финансовые потоки, следить за соблюдением секретности, быть аккуратнее в расходах и переписке, иначе возрастет вероятность утечки средств или данных. Может представить интерес архив платежей, программ, писем или документов. Не помешает проверить запасы на предмет просроченных или забытых старых вещей, пропажи или порчи имущества.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не уходить от разговоров, но быть осторожнее, контролировать свои эмоции и дозировать истину. Умение вести диалог может стать частью профессионального портрета и ступенью к карьере. Важно внушить собеседнику доверие. Проницательность поможет улавливать суть в потоке чужого красноречия. День подходит для собеседований и согласований, для промежуточных договоренностей (Rambler/гороскопы).









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