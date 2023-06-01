Гороскоп 1 сентября 2023 года: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева

Точный гороскоп на 1 сентября 2023 года для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева.





Гороскоп на 1 сентября 2023 года



Овен



Овнам не стоит торопить события. Вплоть до вечера продлится фаза неопределенности, уныния, слабости или вынужденного ожидания. Пока не настал вечер, звезды советуют беречь свое здоровье, отсыпаться или восстанавливать силы. Но в конце дня желательно вернуться в форму, так как может потребоваться энергичное взаимодействие с другими людьми, например, сотрудничество или отражение нападок.



Телец



Основная часть этого дня пройдет для Тельцов в пассивном режиме мечтаний, воспоминаний или ожидания. Многие представители знака, сами того не замечая, будут отчасти провидцами или мистиками, останутся подключены к тайному источнику вдохновения или важному для них «коллективному эгрегору». Вечером придется действовать по обстановке, может потребоваться помощь или услуга в неоднозначной ситуации.



Близнецы



Основную часть этого дня Близнецам придется быть осторожными, так как для них продлится полоса неопределенности или иллюзий. Велик риск поддаться внушению. Звезды рекомендуют отложить подписание документов, повременить с утверждением планов и важными решениями, избегать начинаний и не спешить с выводами в случае навязчивых мыслей. Вечернее время подходит для быстрого неформального сотрудничества.



Рак



До наступления вечера звезды советуют Ракам полагаться на свою интуицию, память, фантазию или веру: один из этих источников пригодится, когда нужно будет дорисовать неясную информационную картину, смириться с паузой в беседе, отсрочкой поездки, ошибкой в тексте или другой вынужденной заминкой. Вечером любой решительный целеустремленный порыв важно дополнять дипломатичностью и балансом интересов.



Лев



Пока не настал вечер, звезды советуют Львам сохранять осмотрительность в любых делах, а также не забывать про азы «психологической гигиены», например, про необходимость ставить барьер внушениям и негативным эмоциям. Вплоть до конца дня может сохраняться рассеянность или расслабленность, но вечерние часы дадут шанс наверстать упущенное, особенно при партнерских связях или при поддержке издалека.



Дева



До наступления вечера Девам придется мириться с общей неясностью атмосферы или загадками в поведении нужных людей. В это время лучше не искать союзников и не пытаться налаживать конструктивный диалог, не стоит торопить события и любой ценой добиваться окончательного соглашения. В конце дня нежелательны начинания, но звезды советуют оперативно реагировать на возможную просьбу или сигнал тревоги (Rambler/гороскопы).