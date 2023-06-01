Гороскоп 1 сентября 2023 года: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Точный гороскоп на 1 сентября 2023 года для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.





Гороскоп на 1 сентября 2023 года



Весы



Весам звезды подсказывают, что сегодня новый поворот событий ожидается вечером - особенно, если они заинтересованы в активном взаимодействии с другими людьми. Именно в это время им потребуется собственная инициатива или умение подхватить чужую, а в случае конкуренции пригодится готовность ответить на вызов. Основную часть дня можно посвятить скрытой рутине, поиску пропаж или заботам о здоровье.



Скорпион



Пока не настал вечер, звезды рекомендуют Скорпионам отдыхать или заниматься спокойными видами творчества: это лучший способ получить духовную или моральную подпитку из «высшего источника» или из собственного прошлого. В случае недомогания важно успеть восстановить работоспособность, поскольку в конце дня она понадобится. Возможно, придется выполнить партнерское обязательство или кому-то помочь.



Стрелец



Основную часть этого дня Стрельцы могут использовать для расслабления и уединения. Пока не настал вечер, можно побыть на природе, в тихом уголке дома или в тайном убежище, где никто не мешает предаваться воспоминаниям и фантазиям. Но важно избегать возможных побочных эффектов такого режима, например, провала в пессимизм. К активному образу жизни звезды советуют возвращаться в вечернее время.



Козерог



До наступления вечера Козероги смогут пользоваться относительной свободой, рассчитывать на покой или паузу в текущих делах. В зависимости от ситуации и личных вкусов, можно посвятить основную часть этого дня обдумыванию информации, фантазиям или отдыху. Важно следить за эмоциональным фоном, избегать темных мест и уныния. В конце дня может появиться срочная задача или неотложное домашнее дело.



Водолей



Для Водолеев основная часть этого дня не слишком продуктивна, но и ее можно использовать с толком, например, отдохнуть или разобрать очередную порцию старых вещей. Рекомендуется воздержаться от покупок, платежей и новых сделок, от работы с важными финансовыми расчетами и документами. Самым позитивным и результативным окажется вечер, он может быть отмечен срочным делом, встречей или поездкой.



Рыбы



Основную часть этих суток Рыбам предстоит думать о себе, но не изолированно: многие Рыбы будут вынужденно рассматривать себя чужими глазами, сомневаться в своей профессиональной репутации или роли в отношениях. Важно не забегать вперед и учитывать неокончательный характер любого разговора. В конце дня возможны срочные хлопоты, вместо ожидаемого покоя вечер может пройти в деловой или иной суете (Rambler/гороскопы).