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Гороскоп на 7 сентября 2023 года, точный гороскоп на четверг



Самый точный гороскоп на 7 сентября 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на четверг 7 сентября 2023 года


Овен

Больше общайтесь – так вы сохраните свою работоспособность, а еще сможете поверить в свои проекты. Не отметайте идеи других людей – если что-то не нравится, скажите, но не критикуйте в пух и прах.

Телец

Помните о своих целях, когда ваши дела забуксуют - возможно, придется сделать несколько попыток, чтобы все вышло на отлично. Не психуйте и не ругайтесь – поберегите свои нервы.

Близнецы

Посмотрите на рутинные дела с другой стороны – возможно, вы разглядите в них что-то интересное, что облегчит задачи. Делать покупки в этот день не стоит, ведь, скорее всего, они не прослужат вам долго.

Рак

Сегодня вы сможете уговорить любого. Главное при этом не давить, уважать чужое мнение и не заступать за личные границы других людей. Некоторые предложения в этот день будут очень заманчивыми, но не спешите соглашаться, возможно, вам придется серьезно попотеть в процессе.

Лев

Одиночество сегодня – не лучший выход из ситуации. Хотя многие и кажутся в этот день негативными и настроенными спорить, стоит быть открытым и больше общаться. Сфокусироваться на чем-то сейчас будет сложно, но постарайтесь не отвлекаться от важных дел.

Дева

Кто-то сегодня будет на вас давить, и придется заняться не теми вещами, которые вас устраивают. Старайтесь выполнить эти задачи быстро, чтобы вернуться к вашим планам. В отношениях придется искать компромисс – это поможет лишний раз не поссориться с близкими.

Весы

Сегодня у вас дел по самое горло, поэтому отложите на потом все планы и займитесь тем, что не может ждать. Общение будет даваться легко и просто – сможете убедить в своей правоте любого.

Скорпион

Задавайте сегодня вопросы – вам точно ответят. Полезно в этот день отсекать все ненужное, которое больше не работает на вас. На пустое место придут перемены и неплохие шансы. Не стоит рассказывать свои тайны всем и каждому – кто-то может воспользоваться этим.

Козерог

Сегодня ваш дар убеждения точно пригодится. Встречаться придется с несговорчивыми людьми, но не стоит давить на них. Полезно в этот день раскрыть свою душу близким – любимые дадут неплохие советы, а они могут изменить положение вещей.

Стрелец

Задавайте сегодня правильные вопросы и ищите нужную информацию – ответы могут прийти даже из самых неожиданных источников. И доверяйте внутреннему голосу – он дает верные советы.

Водолей

Сегодня вы не в лучшей форме, поэтому не стоит браться за самые сложные дела. Всю информацию прогоняйте через призму логики и проверяйте на факты – от этого зависят ваши ответы и даже будущее.

Рыбы

Сегодня вы принимаете верные решения и находите ответы на все вопросы. Старайтесь сохранять темп в работе и реже отвлекайтесь, иначе растеряете свой запал. В отношениях стоит быть мягче и искать компромиссы даже в самые сложные моменты.









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