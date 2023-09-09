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Гороскоп на 9 сентября 2023 года, точный гороскоп на субботу



Самый точный гороскоп на 9 сентября 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на субботу 9 сентября 2023 года


Овен

В этот выходной сконцентрируйте внимание на насущных делах и домашних хлопотах. Также прислушивайтесь к внутреннему голосу – он направит вас по верному пути и подскажет, с кем иметь дело.

Телец

Не стоит в этот день браться за что-то важное и серьезное – скорее всего, вы не сможете довести это до ума. Искать общий язык с кем-либо – тоже провальная идея. Вас не будут понимать, и разговорами вы лишь испортите себе настроение.

Близнецы

Сегодня не лучший день для работы и хождения по магазинам. Полезно заниматься хобби – это поможет не только снять стресс, но и поднимет настроение, от которого сегодня зависит многое.

Рак

Сегодня лучше займитесь насущными делами и домашними хлопотами. В любви все идет не так, как бы вам хотелось, и чтобы лишний раз не поругаться – больше слушайте и меньше говорите.

Лев

Сегодня вас переполняют эмоции, поэтому прежде, чем что-то сделать, задать себе вопрос, зачем вы это делаете и почему. Больше говорите в этот день со второй половинкой – так вы сможете решить все любовные проблемы.

Дева

Сегодня нахлынут воспоминания, но не стоит слишком много думать о прошлом. Лучше подумать о будущем, построить планы и обговорить их с близкими. Также сейчас вам хочется найти ответы на вопросы, но это вряд ли выйдет – еще не время раскрывать какие-то тайны.

Весы

Возможно, сегодня в вашу жизнь войдут призраки из прошлого или вещи и связи, которые вы когда-то потеряли, вновь встретятся на пути. Это покажет вам, где вы сделали неверный выбор и как его изменить.

Скорпион

Что-то новое лучше в этот день не начинать – забуксует в самом начале пути. Полезно отказываться от того, что не дает вам возможности развиваться – сбросив балласт вам будет легче дышаться.

Козерог

Не стоит сегодня браться за что-то важное - лучше отдохнуть или заняться текущими делами. Не нужно в этот день кого-то поправлять или критиковать – так вы только испортите отношения.

Стрелец

Не все ваши планы сегодня будут реализованы – некоторые из них начнут рушиться у вас на глазах. Не переживайте и подождите немного - скорее всего, вы выбрали неверный путь. Кто-то захочет манипулировать вами – дайте отпор этому человеку.

Водолей

Сегодня вам будет трудно сконцентрироваться на чем-то, поэтому лучшее решение в этот день – расслабиться и плыть по течению. Все перемены будут только вам на руку, поэтому не бойтесь того нового, что входит в вашу жизнь – это принесет новые возможности.

Рыбы

Сегодня от ваших решений будет зависеть очень многое, поэтому принимайте их осторожно, чтобы не ошибиться. Возможно, сейчас вы найдете новый путь, который перевернет вашу жизнь. Особенно повезет в этот день тем, кого не устраивает нынешнее положение вещей.









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