Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп на 11 сентября 2023, точный гороскоп на понедельник



Самый точный гороскоп на 11 сентября 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на понедельник 11 сентября 2023 года


Овен

По возможности контролируйте сегодня все вокруг – многое может пойти наперекосяк. Некоторые могут сегодня серьезно разочаровать – подумайте, по пути ли вам с этими людьми. Рисковать лишний раз не стоит, иначе ошибки придется исправлять очень долго.

Телец

Окунайтесь в работу с головой – сейчас у вас есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Некоторые ситуации сегодня могут шокировать и выбивать почву из-под ног, пытайтесь выстоять и понять, как действовать дальше.

Близнецы

Обстоятельства заставят вас взяться за дела, которые вы то и дело перекладывали на завтра. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получится с первого раза. Многие сегодня будут раздражать и выводить из себя – не поддавайтесь на манипуляции.

Рак

Не стоит все держать под контролем - некоторые форс-мажоры помогут вам выйти на первый план, показать свою сообразительность. Для переговоров и для светских разговоров сегодня не самое подходящее время.

Лев

Сегодня будет сложно до кого-то достучаться, поэтому отложите важные вопросы до лучшего времени. Займитесь делами, которые получаются у вас хорошо – это поднимет настроение и поможет сохранить силы. Попридержите эмоции и чувства – благодаря им сейчас вы можете наломать дров.

Дева

Некоторые ситуации откроют вам глаза на окружающих, и только вам решать, с кем продолжать этот путь, а кого оставить позади. Не стоит сегодня сильно выделяться – сейчас лучше спокойно работать и заниматься любимыми делами.

Весы

Некоторые ситуации этого дня могут выбить почву из-под ног, но старайтесь сохранять равновесие. Многие могут продавливать свое мнение или и вовсе манипулировать вами – не поддавайтесь и действуйте так, как хотели.

Скорпион

Форс-мажор заставит вас в этот день бросить все дела и уйти с головой в совершенно другие задачи. Эмоции будут брать верх, поэтому стоит быть осторожнее в разговорах – следите за словами, чтобы не испортить отношения.

Козерог

Эмоции и чувства в этот день будут мешать работать - старайтесь отключать их хотя бы на время, чтобы успеть завершить самые важные дела. Многие сегодня будут конфликтовать – уходите подальше от этих людей, поберегите свои нервные клетки.

Стрелец

Сегодня вы будете думать больше о других. Это хорошо, но такими образом можно пропустить много важных моментов и шансов. Попытайтесь все же оставаться наедине с самим собой и заниматься тем, что поднимает настроение.

Водолей

В голове сегодня полный хаос. Хотя это и будет сложно, вам придется смотреть на многие вещи трезвым взглядом. Обязательно находите время, чтобы разобраться в себе и своих желаниях.

Рыбы

Обстоятельства сегодня будут меняться молниеносно, и вы не сможете под них подстроиться. Попытайтесь все же навести порядок и на работе, и в личной жизни. Общаться в этот день будет сложно, старайтесь не настаивать на своем, а слушать партнера.









  • Гороскоп на 9 сентября 2023 года, точный гороскоп на субботу
  • Гороскоп на 8 сентября 2023 года, точный гороскоп на пятницу
  • Гороскоп на 7 сентября 2023 года, точный гороскоп на четверг
  • Гороскоп на 6 сентября 2023 года, точный гороскоп на среду
  • Гороскоп на 5 сентября 2023 года, точный гороскоп на вторник
  • Гороскоп на 4 сентября 2023 года, точный гороскоп на понедельник
  • Точный гороскоп на 3 сентября 2023 года
    •




    Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2023/2024

    Вашингтон Кэпиталз 2023, 2024

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2023/2024. Результаты игр, состав команды.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

    Биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок 10 сентября

    Кубок Содружества по биатлону 2023 Сочи

    С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024. На странице представлено расписание гонок.

    РПЛ 2023/2024 - расписание матчей, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Евро-2024 (отборочный турнир): расписание и результаты матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









    Футбол России, Евро-2024 сегодня на ТВ в прямом эфире
    Где находится на карте остров Змеиный в Черном море, карта острова Змеиный
    Какой праздник 11 сентября 2023, церковный праздник в России
    Разговоры о важном 2023 - программа на 11 сентября и учебный год
    Эпицентр землетрясения в Марокко 9 сентября на карте, пострадавшие
    Какой праздник 10 сентября 2023, церковный праздник в России
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Какой праздник 9 сентября 2023, церковный праздник в России
    Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько сезонов и серий, время показа на Домашнем


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru