Гороскоп на сегодня и завтра: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы



Точный гороскоп на сегодня и завтра для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня и завтра

Овен



11 сентября 2023



у Овнов опупенный день, когда все будет идти хорошо, а некоторые мелкие мечты даже исполнятся. Неожиданно нагрянет муза, которая заставит бесстыдно творить. Отдайтесь ей в руки – это поднимет настроение и уверенность в себе. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует вечером расслабиться – возьмите книжку или включите хороший фильм, посвятите это время себе любимому.



12 сентября 2023



Этот день Овны могут провести очень приятно, оставаясь на волне вчерашних впечатлений. Можно посвятить дополнительное время развитию романа или творческого проекта, отдыху или своему любимому хобби. У родителей будет возможность подольше пообщаться с детьми в гармоничной обстановке. Осуществлять конкретные планы и капризы лучше утром. Не стоит бояться сюрприза, он не помешает исполнению желания.



Телец



11 сентября 2023



у Тельцов чешутся копыта сделать свое гнездышко еще симпатичнее. Пробегитесь по магазинам и купите что-нибудь для дома – уют действительно будет лечить вас после сложных дней. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что нагрянет муза, которая поможет создать что-то великое. Так что выделите время, отдайтесь ей в руки.



12 сентября 2023



Тельцы остаются на своем «поле для творчества», но их идеи в течение дня могут начать иссякать или повторяться. Кроме того, многие Тельцы начнут ощущать утомление, вызванное переизбытком впечатлений. Часто причиной такого состояния будет слишком щедрое вложение энергии и ресурсов, например, в свидание, в творческий проект, в дом, в прием гостей или в нужды детей. Вечером стоит отдохнуть.



Близнецы



11 сентября 2023



Близнецов яркие эмоции накроют с головой, и не всегда вы будете смотреть на вещи реально. Постарайтесь все же включать логику и критическое мышление – эти два друга помогут вам не совершить ошибки. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что в гости нагрянет муза. Отдайтесь ей без остатка – вы сотворить что-то по-настоящему крутое.



12 сентября 2023



Звезды советуют Близнецам не спешить с возвращением к привычной повседневной рутине. У большинства представителей знака будет возможность продлить удовольствие, например, задержаться в гостях или подольше побыть в красивой комфортной обстановке. на этот день лучше не строить точные подробные планы: велика вероятность неожиданного поворота событий, который расставит акценты иначе.



Рак



11 сентября 2023



Ракам в чем-то круто повезет: возможно, вы найдете деньги или натолкнетесь на интересных людей. Отлично выбираться из дома на шопинг – не бойтесь потратить на себя лишнюю копеечку, вы любите себе отказывать, но не в этот день. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что в гости нагрянет муза. Не отворачивайтесь от нее, лучше отдайтесь ей без остатка.



12 сентября 2023



Звезды советуют Ракам отказаться от планового рутинного шоппинга, но оставаться готовыми к неожиданным приобретениям и расходам: и те, и другие вполне возможны, особенно в первой половине этого дня. Еще одним сюрпризом этих суток может стать внезапное открытие, связанное со вчерашними покупками или находками: не исключено, что они предстанут с новой (и не обязательно неприятной) стороны.



Лев



11 сентября 2023



Львы на пике – вы выглядите просто потрясающе и это нельзя проигнорировать. Так что ждите восхищённых взглядов и комплиментов. А еще дела идут в гору – воспользуйтесь этим и возьмитесь за что-то фундаментальное. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует исполнить свои маленькие мечты – не бойтесь потратить лишнего, в этот день можно.



12 сентября 2023



Львы вплоть до ночи останутся под влиянием своих вкусов, привычек, чувств или капризов. Возможна неудовлетворенность из-за больших ожиданий или слишком оригинальных запросов, а также одержимость фантастичным желанием, которое не может исполниться. Не исключен и другой вариант, когда получено (или потрачено) слишком много и возник переизбыток - вещей, внимания, возможностей или ярких эмоций.



Дева



11 сентября 2023



Девам нужно надеть маску серьезности – не время шутить, сейчас придется разбираться с делами, готовиться ко встречам. Только вечером ее придется снять и быть самим собой с близкими. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует пошопиться – хорошо тратить на себя деньги, и чем больше, тем лучше. Так что порадуйте себя новыми вещами и вкусными блюдами.



12 сентября 2023



Девы не в той ситуации, чтобы высказывать свое серьезное личное мнение и говорить о чем-то важном для себя. Лучше отложить ответственные переговоры, работу с документами, кодами и текстами, повременить с профессиональным консультированием и значимой личной просьбой, отказаться от начинаний и планирования. День подходит для отдыха, легкого творчества или продолжения вчерашних развлечений.



Весы



11 сентября 2023



Весам стоит активничать во всем – чем больше задач вы себе нахватаете, тем лучше. В каждом деле вас ждет успех, ведь звезды в этот день на вашей стороне. В гости нагрянет муза – не выгоняйте ее, отдайтесь ей на растерзание и сотворите что-то шедевральное. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером развлекаться – выпустите пар в клубе или спортзале.



12 сентября 2023



У Весов есть возможность вести свободный образ жизни и заниматься тем, чем хочется, например, творить, отдыхать, играть с детьми, общаться с друзьями или отдыхать в приятной для себя обстановке. Стоит помнить, что этот день может немного исказить перспективу (чаще всего приукрасить ее). Не стоит увлекаться построением точных планов, давать обещания и всецело верить чужим щедрым порывам.



Скорпион



11 сентября 2023



Скорпионам ко всем задачам стоит подойти с фантазией – это привлечет внимание и коллег, и босса. Так что не бойтесь креативить. Работать лучше в команде – так вы научитесь на чужих ошибках. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не страшиться, если все идет не по плану – звезды в этот день будут подталкивать вас в лучшую сторону, прислушайтесь к ним.



12 сентября 2023



Звезды советуют Скорпионам быть начеку, так как день может поманить их приятной, но ложной целью. В зависимости от ситуации, он может принести им финансовые, творческие или любовные соблазны. Возможно искушение завести роман ради выгоды или купить желаемые блага. Стоит учесть, что легкий путь такого рода может принести серьезные проблемы в близком будущем или в отсроченной перспективе.



Стрелец



11 сентября 2023



Стрельцам нервненько – слишком много всего происходит в их жизни. Но это будут приятные эмоции, вдохновляющие на новые победы. Мимо вас будут пролетать шансы – вам достаточно протянуть руку, чтобы ухватить возможность, так сделайте это. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что нагрянет муза – лучше не прогонять ее, отдайтесь ей на растерзание.



12 сентября 2023



Этот день не дает угаснуть в сердцах Стрельцов огню любви, творчества или веры, помогает не растерять искру вдохновения. Поддерживать их душевные силы может особая эксклюзивная мечта, на исполнение которой нельзя рассчитывать прямо сейчас, но которая вполне может сбыться через несколько лет. По возможности, стоит найти этой искре применение, например, посвятить день любви или творческому хобби.



Козерог



11 сентября 2023



Козерогам стоит ждать сюрпризы от звезд, но не все будут радовать – какие-то будут с негативной начинкой. Эмоции сейчас из вас просто фонтанируют, и это заметно портит вашу жизнь. Усмиряйте их всеми силами. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует быть осторожнее с покупками – вы можете спустить кругленькую сумму на на самом деле ненужные вещи.



12 сентября 2023



Звезды предупреждают Козерогов о приятных, но коварных искушениях, которые могут подстерегать их сразу в нескольких сферах. Наиболее вероятны они в личной жизни, в финансовой области, в творческих проектах и в делах, связанных с детьми. не исключены подводные камни в дружеских отношениях. Любые важные решения в этот день рекомендуется отложить по принципу «утро вечера мудренее».



Водолей



11 сентября 2023



У Водолеев будет не один десяток возможностей круто провести этот день. Веселые люди будут встречаться на каждом шагу – отодвиньте стеснение на второй план и больше болтайте с такими интересными собеседниками. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует быть самим собой – так вы проведете наилучшее впечатление, получите крутые предложения.



12 сентября 2023



Звезды советуют Водолеям относиться критичнее к чужому обаянию и к тем привлекательным декорациям, в которых разворачивается спектакль приятных событий. Возможно, что-то из продемонстрированного будет игрой, обольщением или красивым, но ложным фасадом, за которым скрывается неприглядная правда. Не стоит всецело верить своим и чужим чувствам, спешить с заключением союзов и договоренностей.



Рыбы



11 сентября 2023



Рыбам нужно активничать – это привлечет в вашу жизнь интересных людей, крутые знакомства. Отличное время, чтобы шопиться – купите себе что-то дорогое и красивое, позвольте себе большее. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что в гости нагрянет муза – не отмахивайтесь от нее, отдайтесь ей на растерзание. Вы сотворите что-то по-настоящему ценное.



12 сентября 2023



Рыбы могут увлеченно заниматься каким-то видом творчества, особенно отделкой деталей. Не исключена зацикленность на одном нюансе, который кажется привлекательным и важным. День хорош для погружения в мелочи, но не стоит забывать, что они могут забрать на себя все внимание, исказить общую картину и отвлечь взгляд от главного. Возможно, лучше подождать объективного суждения со стороны (Рамблер/Гороскопы).





























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