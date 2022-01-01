Обладатели Кубка Гагарина





Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодняшний день обладателями Кубка Гагарина становились семь команд: казанский «Ак Барс» (три раза), магнитогорский «Металлург», московское «Динамо», СКА (по два раза), уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард».



Список обладателей Кубка Гагарина по годам



2009



«Ак Барс» - «Локомотив» - 4-3 (0:3, 4:3 ОТ, 0:3, 5:2, 2:3, 3:2 ОТ, 1:0)

Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Барыс» (3-0), 1/4 финала: «Авангард» (3-2), 1/2 финала: «Динамо» М (4-2).

Лучший бомбардир «Ак Барса»: Алексей Морозов - 19 (8+11) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Алексей Морозов.



2010



«Ак Барс» - ХК МВД 4-3 (3:2, 4:1, 2:3, 1:2, 2:3, 7:1, 2:0)

Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Барыс» (3-0), 1/4 финала: «Металлург» Мг (4-2), 1/2 финала: «Салават Юлаев» (4-2).

Лучший бомбардир «Ак Барса»: Нико Капанен - 17 (8+9) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Илья Никулин («Ак Барс»).



2011



«Салават Юлаев» - «Атлант» - 4-1 (2:1 ОТ, 3:1, 3:2, 0:4, 3:2)

Главный тренер: Вячеслав Быков.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Сибирь» (4-0), 1/4 финала: «Ак Барс» (4-1), 1/2 финала: «Металлург» Мг (4-3).

Лучшие бомбардиры «Салавата Юлаева»: Патрик Торесен и Александр Радулов - по 18 (3+15) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Константин Барулин («Атлант»).



2012



«Динамо» (Москва) - «Авангард» - 4-3 (1:2, 2:1, 0:1, 1:2 ОТ, 3:2, 5:2, 1:0)

Главный тренер: Олег Знарок.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Динамо» Мн (4-0), 1/4 финала: «Торпедо» (4-2), 1/2 финала: СКА (4-0).

Лучший бомбардир «Динамо» М: Константин Горовиков - 20 (6+14) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Александр Еременко («Динамо» М).







2013



«Динамо» (Москва) - «Трактор» - 4-2 (2:1, 3:2, 1:3, 1:0, 3:4, 3:2 ОТ)

Главный тренер: Олег Знарок.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Слован» (4-0), 1/4 финала: ЦСКА (4-1), 1/2 финала: СКА (4-2).

Лучший бомбардир «Динамо» М: Якуб Петружалек - 16 (9+7) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Александр Еременко («Динамо» М).



2014



«Металлург» (Магнитогорск) - «Лев» - 4-3 (0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 ОТ, 4:5 ОТ, 7:4)

Главный тренер: Майк Кинэн.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Адмирал» (4-1), 1/4 финала: «Сибирь» (4-0), 1/2 финала: «Салават Юлаев» (4-1).

Лучший бомбардир «Магнитки»: Сергей Мозякин - 33 (13+20) очка.

Самый ценный игрок плей-офф: Сергей Мозякин. («Магнитка»).



2015



«Ак Барс» - СКА - 1-4 (2:4, 0:1, 2:1, 2:3, 1:6)

Главный тренер: Вячеслав Быков.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Торпедо» (4-1), 1/4 финала: «Динамо» М (4-1), 1/2 финала: ЦСКА (4-3).

Лучший бомбардир СКА: Вадим Шипачев - 21 (6+15) очко.

Самый ценный игрок плей-офф: Илья Ковальчук (СКА).



2016



ЦСКА - «Металлург» Мг - 3-4 (5:1, 1:2, 3:2 ОТ, 0:1, 1:2 ОТ, 3:2 ОТ, 1:3)

Главный тренер: Илья Воробьев.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Автомобилист» (4-2), 1/4 финала: «Сибирь» (4-1), 1/2 финала: «Салават Юлаев» (4-1).

Лучший бомбардир «Магнитки»: Сергей Мозякин - 25 (11+14) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Сергей Мозякин.



2017



«Металлург» Мг - СКА - 1-4 (4:5, 3:1, 1:2 2ОТ, 2:3, 3:5)

Главный тренер: Олег Знарок.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Витязь» (4-0), 1/4 финала: «Динамо» М (4-1), 1/2 финала: «Локомотив» (4-0).

Лучший бомбардир СКА: Никита Гусев - 23 (7+16) очка.

Самый ценный игрок плей-офф: Василий Кошечкин («Металлург»).







2018



«Ак Барс» - ЦСКА - 4-1 (2:1, 2:1, 2:3 ОТ, 3:1, 1:0)

Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Амур» (4-1), 1/4 финала: «Металлург» Мг (4-1), 1/2 финала: «Трактор» (4-0).

Лучший бомбардир «Ак Барса»: Джастин Азеведо - 24 (9+15) очка.

Самый ценный игрок плей-офф: Джастин Азеведо.



2019



ЦСКА - «Авангард» - 4-0 (5:2, 3:0, 2:0, 3:2 ОТ)

Главный тренер: Игорь Никитин.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Витязь» (4-0), 1/4 финала: «Динамо» (4-1), 1/2 финала: СКА (4-3).

Лучший бомбардир ЦСКА: Михаил Григоренко - 21 (13+8) очка.

Самый ценный игрок плей-офф: Илья Сорокин (ЦСКА).



2020



Обладатель не выявлен. Плей-офф Кубка Гагарина был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса, а затем и вовсе был отменен.



2021



ЦСКА - «Авангард» - 2:4 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4 ОТ, 0:2, 0:1)

Главный тренер: Боб Хартли.

Путь к финалу: 1/8 финала: «Автомобилист» (4-1), 1/4 финала: «Металлург» (4-2), 1/2 финала: «Ак Барс» (4-3).

Лучший бомбардир «Авангарда»: Сергей Толчинский - 20 (6+14) очков.

Самый ценный игрок плей-офф: Сергей Толчинский.











Кубок Гагарина 2019. Финал. ЦСКА - «Авангард» Мозякин - самый ценный игрок «регулярки» и другие лауреаты КХЛ «Магнитка» стала обладателем Кубка Гагарина Плей-офф. 1/2 финала. Представляем соперников Плей-офф. 1/4 финала. Представляем соперников











