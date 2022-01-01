Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.







Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличается как высокой результативностью, так и силовой игрой.







Форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго» в ноябре 2018 года.













Нападающий «Далласа» Александр Радулов: «Какой образ мне нравится? С зубами, конечно! Но пока играю, у меня нет возможности их вставить».







Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс любит позировать перед фотографами с длинной бородой и без передних зубов.







Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр лишился четырех зубов в матче с «Оттавой» в декабре 2015 года.