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Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами


В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.

Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличается как высокой результативностью, так и силовой игрой.


Владимир Тарасенко

Форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго» в ноябре 2018 года.




Александр Радулов

Нападающий «Далласа» Александр Радулов: «Какой образ мне нравится? С зубами, конечно! Но пока играю, у меня нет возможности их вставить».

Брент Бернс

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс любит позировать перед фотографами с длинной бородой и без передних зубов.

Яромир Ягр

Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр лишился четырех зубов в матче с «Оттавой» в декабре 2015 года.





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