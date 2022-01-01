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Златан Ибрагимович и другие спортсмены без одежды


Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов. Такие фотографии пользуются успехом у читателей, тиражи растут. В общем, пользу от таких мероприятий получают все - и читатели, и издатели и сами спортсмены.

Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких фотографий.

Хоккеист Тайлер Сегин



Станислас Вавринка - теннисист



Летиция Буфони - одна из лучших в скейтборде



Хоккеист Райан Кеслер



Вера Звонарева - теннисистка



Хоккеисты Джо Торнтон и Брент Бернс

Джо Торнтон и Брент Бернс

Футболистки сборной Германии по футболу



Известная гольфистка Белен Мозо

Белен Мозо 

Футболист Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович 


Фото: espn.com, playboy.com





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