Златан Ибрагимович и другие спортсмены без одежды

Знаменитые спортсмены, как известно, обладающие привлекательным телосложением, нередко принимают участие в съемках для глянцевых журналов. Такие фотографии пользуются успехом у читателей, тиражи растут. В общем, пользу от таких мероприятий получают все - и читатели, и издатели и сами спортсмены.
Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких фотографий.
Хоккеист Тайлер Сегин
Станислас Вавринка - теннисист
Летиция Буфони - одна из лучших в скейтборде
Хоккеист Райан Кеслер
Вера Звонарева - теннисистка
Хоккеисты Джо Торнтон и Брент Бернс
Футболистки сборной Германии по футболу
Известная гольфистка Белен Мозо
Футболист Златан Ибрагимович
Фото: espn.com, playboy.com