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Самые результативные матчи в истории РФПЛ



Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги. В поединке было забито 11 мячей.

Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

Информация приведена по состоянию на 1 февраля 2023 года.

11 мячей

19 июня 2020 года. «Сочи» - «Ростов» - 10:1

10 мячей

3 августа 2014 года. «Динамо» - «Ростов» - 7:3

20 сентября 2015 года. «Мордовия» - ЦСКА - 4:6

9 мячей

9 августа 2014 года. «Зенит» - «Торпедо» - 8:1

5 октября 2008 года. «Зенит» - «Луч-Энергия» - 8:1

18 сентября 2020 года. «Краснодар» - «Химки» - 7:2

8 мячей

11 сентября 2022 года. «Зенит» - «Оренбург» - 8:0

24 октября 2021 года. «Зенит» - «Спартак» - 7:1

14 марта 2020 года. «Зенит» - «Урал» - 7:1

9 апреля 2016 года. ЦСКА - «Мордовия» - 7:1

10 мая 2003 года. «Динамо» - «Зенит» - 7:1

1 ноября 2015 года. «Кубань» - «Локомотив» - 6:2

6 апреля 2014 года. «Зенит» - «Рубин» - 6:2

27 августа 2012 года. «Кубань» - «Волга» - 6:2

13 августа 2011 года. «Динамо» - «Терек» - 6:2

23 сентября 2018 года. «Зенит» - «Локомотив» - 5:3

21 июля 2010 года. «Спартак» - «Сибирь» - 5:3

23 мая 2006 года. «Локомотив» - «Рубин» - 4:4

23 октября 2011 года. «Анжи» - ЦСКА - 3:5









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