



Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги. В поединке было забито 11 мячей.



Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ



Информация приведена по состоянию на 11 сентября 2022 года.



11 мячей



19 июня 2020 года. «Сочи» - «Ростов» - 10:1



10 мячей



3 августа 2014 года. «Динамо» - «Ростов» - 7:3



20 сентября 2015 года. «Мордовия» - ЦСКА - 4:6



9 мячей



9 августа 2014 года. «Зенит» - «Торпедо» - 8:1



5 октября 2008 года. «Зенит» - «Луч-Энергия» - 8:1



18 сентября 2020 года. «Краснодар» - «Химки» - 7:2



8 мячей



11 сентября 2022 года. «Зенит» - «Оренбург» - 8:0



24 октября 2021 года. «Зенит» - «Спартак» - 7:1



14 марта 2020 года. «Зенит» - «Урал» - 7:1



9 апреля 2016 года. ЦСКА - «Мордовия» - 7:1



10 мая 2003 года. «Динамо» - «Зенит» - 7:1



1 ноября 2015 года. «Кубань» - «Локомотив» - 6:2



6 апреля 2014 года. «Зенит» - «Рубин» - 6:2



27 августа 2012 года. «Кубань» - «Волга» - 6:2



13 августа 2011 года. «Динамо» - «Терек» - 6:2



23 сентября 2018 года. «Зенит» - «Локомотив» - 5:3



21 июля 2010 года. «Спартак» - «Сибирь» - 5:3



23 мая 2006 года. «Локомотив» - «Рубин» - 4:4



23 октября 2011 года. «Анжи» - ЦСКА - 3:5