10 лучших снайперов НХЛ за последние 5 сезонов

В списке лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов (2017/18 - 2021/22) лидирует нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 222 заброшенные шайбы. На втором месте расположился Остон Мэттьюс, на третьем - Леон Драйзайтль.



1. Александр Овечкин («Вашингтон») - 222 шайбы, 353 матча.







2. Остон Мэттьюс («Торонто») - 219 шайб, 325 матчей.







3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 204 шайбы, 367 матчей.







4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 193 шайбы, 360 матчей.







5. Давид Пастрняк («Бостон») - 181 шайба, 338 матчей.







6. Кайл Коннор («Виннипег») - 176 шайб, 364 матча.







Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 167 шайб, 338 матчей.







8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») - 160 шайб, 368 матчей.







9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 160 шайб, 336 матчей.







10. Брэд Маршан («Бостон») - 159 шайб, 340 матчей.



