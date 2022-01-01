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10 лучших снайперов НХЛ за последние 5 сезонов


В списке лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов (2017/18 - 2021/22) лидирует нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 222 заброшенные шайбы. На втором месте расположился Остон Мэттьюс, на третьем - Леон Драйзайтль.

1. Александр Овечкин («Вашингтон») - 222 шайбы, 353 матча.

Александр Овечкин

2. Остон Мэттьюс («Торонто») - 219 шайб, 325 матчей.

Остон Мэттьюс

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 204 шайбы, 367 матчей.

Леон Драйзайтль

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 193 шайбы, 360 матчей.

Коннор Макдэвид

5. Давид Пастрняк («Бостон») - 181 шайба, 338 матчей.

Давид Пастрняк

6. Кайл Коннор («Виннипег») - 176 шайб, 364 матча.

Кайл Коннор

Нэйтан Маккиннон («Колорадо») - 167 шайб, 338 матчей.

Нэйтан Маккиннон

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») - 160 шайб, 368 матчей.

Алекс Дебринкэт

9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») - 160 шайб, 336 матчей.

Стивен Стэмкос

10. Брэд Маршан («Бостон») - 159 шайб, 340 матчей.

Брэд Маршан









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    10 лучших снайперов НХЛ за последние 5 сезонов

    Александр Овечкин

    Лидирует в списке нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 222 заброшенные шайбы. На втором месте расположился Остон Мэттьюс, на третьем - Леон Драйзайтль.

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